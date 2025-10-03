Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 octobre 2025

Addis-Abeba accueillera en décembre la première Conférence africaine sur l'efficacité énergétique

La Commission africaine de l’énergie (AFREC) organise, les 10 et 11 décembre 2025 à Addis-Abeba, en Ethiopie, la première Conférence africaine sur l’efficacité énergétique. Cette rencontre vise à promouvoir l’efficacité énergétique comme levier de croissance et de développement durable sur le continent.

Selon le communiqué, cet événement s’inscrit dans le cadre de l’Alliance africaine pour l’efficacité énergétique, lancée lors de la COP29, et vise à accélérer la coopération régionale dans ce domaine.

Précédée de sessions de formation spécialisées les 8 et 9 décembre, la conférence marquera l’opérationnalisation officielle de l’Alliance, une plateforme rassemblant gouvernements, partenaires de développement, investisseurs, entreprises et société civile. L’objectif est de favoriser le partage de connaissances, le plaidoyer et la mobilisation de financements pour soutenir la transition énergétique africaine. (Source allAfrica)

Cyber-attaque : La DGID paralysée, l’économie sénégalaise sous pression

La Direction générale des impôts et domaines (DGID) est victime d’une cyber-attaque d’une ampleur inédite. Les pirates, localisés en Europe selon plusieurs sources, exigent une rançon de près de 10 millions d’euros (6,5 milliards FCFA) pour restituer l’accès aux données et logiciels fiscaux. Une paralysie qui coûterait à l’État plus de 11 milliards de francs CFA par jour et qui soulève la question cruciale de la souveraineté numérique.

Depuis plusieurs jours, les systèmes de la DGID sont totalement bloqués, empêchant la collecte et le recouvrement des recettes fiscales. Selon les économistes, l’État perdrait 11 milliards de francs CFA par jour, soit plus de 50 milliards en une semaine. Les pirates ont diffusé des fragments de données internes, confirmant leur infiltration et alimentant les craintes quant à la confidentialité des informations fiscales. (Source Sud Quotidien)

Cote d'Ivoire : Présidentielle apaisée - Le gouvernement interdit marches et manifestations de rue

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi au Palais de la Présidence une réunion du Conseil National de Sécurité (CNS), consacrée à l'examen de la situation sécuritaire du pays, à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre.

À l'issue des échanges, le CNS a souligné la nette amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Le Conseil s'est particulièrement félicité du lancement de l'opération de sécurisation baptisée « Espérance », destinée à garantir un scrutin présidentiel paisible et crédible. Cette opération mobilise 44 000 éléments des Forces de Défense et de Sécurité, déployés à travers le pays dans le cadre de patrouilles mixtes, motorisées et pédestres. (Source Fratmat)

Ouverture à Marrakech des travaux de la 5e édition du World Power-to-X Summit

Les travaux de la 5e édition du World Power-to-X Summit ont débuté, mercredi à Marrakech, avec la participation de responsables gouvernementaux, de décideurs politiques stratégiques, d'innovateurs pionniers et de leaders d'opinion universitaires. Favoriser la collaboration, la créativité et l'échange dans le domaine de l'hydrogène vert

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le World Power-to-X Summit vise à favoriser la collaboration, la créativité et l'échange dans le domaine de l'hydrogène vert, tout en abordant les moyens à même d'accélérer la transition énergétique mondiale. (Source Libération)

Cyril Ramaphosa exige la libération des Sud-Africains enlevés par Israël

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fermement condamné l’interception de la flottille Global Sumud par les autorités israéliennes dans les eaux internationales au large de Gaza.

Il a appelé à la libération immédiate des ressortissants sud-africains ainsi que des autres militants des droits de l’homme enlevés lors de l’opération.

La flottille, composée de navires arborant divers pavillons nationaux, transportait de l’aide humanitaire destinée à la population de Gaza. Ramaphosa a souligné que cette interception constitue une violation flagrante du droit international, notamment du droit maritime et des décisions de la Cour internationale de justice, qui stipule que l’aide humanitaire doit pouvoir circuler librement. (Source Africanews)

Tunisie: Un rapport sur la répression contre les artistes

En Tunisie, un rapport de l’association « Intersection » qui travaille sur les droits et les libertés, revient sur le bilan de quatre années autour de la liberté d’expression artistique. Depuis le coup de force du président Kaïs Saïed, le 25 juillet 2021, les arrestations d’artistes ou la censure de certaines œuvres critiquant le pouvoir ou parlant des mœurs ont été documentées par l’association qui recommande un changement législatif et un respect des droits garantis par la Constitution.

Quinze violations de la liberté artistique, parmi lesquels huit cas de poursuites judiciaires et sept exemples de confiscation d’oeuvres ou de censure. C’est le bilan fait par l’association « Intersection » qui a enquêté sur plusieurs atteintes à la liberté d’expression artistique entre 2021 et 2025 en Tunisie. (Source RFI)

Burkina : Le gouvernement a dissous Qnet

Le gouvernement burkinabè a dissous l’Association professionnelle des représentants indépendants Qnet, ce jeudi, en Conseil des ministres.

L’Association Qnet n’exercera plus au Burkina. Le gouvernement de transition en a décidé ainsi. Le décret de dissolution s’appuie sur l’article 80 de la loi du 17 juillet 2025 relative à la liberté d’association. Il sanctionne des activités jugées illicites, en contradiction avec les statuts de l’organisation.

Depuis plusieurs années, cette structure avait déjà été suspendue, alors qu’une enquête judiciaire était en cours. Qnet est accusée de pratiques frauduleuses, assimilées à de l’escroquerie, de l’arnaque et même du trafic de personnes. (Source apanews)

« L'Afrique a un incroyable talent » - Un tremplin pour les artistes du continent

Comblant le manque de soutien et de ressources, via les auditions ouvertes, le concours « L'Afrique a un incroyable talent » permet aux jeunes artistes de faire valoir leur génie créatif devant un jury et un public plus large.

Sa troisième édition dont les auditions ont débuté depuis septembre en Côte d'Ivoire se veut une belle occasion pour les candidats de tirer parti de cette opportunité afin de développer leur carrière à l'international.

« L'Afrique a un incroyable talent » met en lumière des artistes prometteurs en leur offrant une vitrine exceptionnelle et parfois en leur donnant l'occasion de décrocher des opportunités pour lancer leur carrière artistique. Ce concours leur permet de se mesurer à d'autres artistes, de recevoir des critiques constructives de la part d'un jury composé d'experts et de se produire sur scène devant un public exigeant. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

A Kinshasa, les actions éphémères contre les Kulunas

À Kinshasa, les opérations contre les Kulunas ont marqué les esprits, mais l'insécurité persiste. Entre répression et prévention, le débat reste ouvert.

À Kinshasa, la lutte contre les Kulunas, des bandes de jeunes délinquants, a marqué un temps fort au début de l'année avec des arrestations et des patrouilles mises en place dans certains quartiers. Mais ces opérations n'ont pas duré, et sur le terrain, la réalité reste préoccupante.

Depuis janvier 2025, la capitale congolaise a connu des opérations coup de poing contre les Kulunas. Des centaines de jeunes ont été arrêtés, des brigades mobiles et des patrouilles ont été déployées, tandis que les autorités annonçaient vouloir mettre fin définitivement à ces violences. (Source Deutsche Welle)

Centrafrique – Présidentielle 2025 : Dépôt officiel de la candidature du président Faustin Archange Touadéra

À Bangui, le président Faustin Archange Touadéra a officiellement déposé sa candidature pour l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025. Ce geste symbolique intervient alors que certains doutaient de la tenue effective du scrutin.

Devant ses partisans et les membres de son parti le Mouvement Cœurs Unis, le président Faustin Archange Touadéra a déposé son dossier de candidature auprès du bureau politique du MCU. Cet acte confirme que le calendrier électoral fixé par l’Autorité nationale des élections se concrétise : la période de dépôt des candidatures a débuté le 2 octobre et le scrutin est prévu pour le 28 décembre. (Source Africa 24)





