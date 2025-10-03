Maroc: Sociétés cotées - La capacité bénéficiaire s'améliore de 48,2% au 1er semestre 2025

La capacité bénéficiaire des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca a atteint 25,3 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre 2025, en croissance de 48,2% comparativement à la même période une année auparavant, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Cette performance a été tirée notamment par la non-récurrence de l'effet du litige INWI/IAM, explique BKGR dans sa publication "Earning S1-2025".

Retraité des éléments liés à ce différend (indemnisation de 4,1 MMDH (net) en 2024 et restitution estimée à 1,34 MMDH (net) en 2025), le résultat net part du groupe (RNPG) global ressort en appréciation de 13,4% sous l'effet combiné de la progression du Bottom line des financières de 18,1% et de celui des industries de 8,9%, rapporte la MAP.

Compte tenu de l'effet mécanique induit par la non-récurrence de la charge non courante relative au litige opposant Maroc Telecom à Wana Corporate, la capacité bénéficiaire des sociétés industrielles a affiché un bond de 2,2x à 11,4 MMDH. Le RNPG des industries, retraité des éléments liés dudit litige, aurait progressé de 8,9%.

Pour sa part et fidèle à la trajectoire des exercices précédents, le RNPG des financières a enregistré, une nouvelle fois, une croissance à deux chiffres de 18,1% à 12,7 MMDH, tiré par le bon comportement du produit net bancaire (PNB), l'efficacité opérationnelle ainsi que la baisse du coût du risque (-10,8%, soit un taux du coût du risque de 1,2% contre 1,4% au S1-2024).

Cet allègement provient principalement d'Attijariwafa Bank (-809 MDH) en raison de l'amélioration de la qualité du portefeuille de crédits de la banque et de la non-récurrence de la provision de 246 MDH constatée en 2024 relative au risque souverain sur le Gabon.

Enfin et en dépit d'une forte hausse du résultat technique, la capacité bénéficiaire du secteur Assurances/Courtage a limité sa hausse à 6% à 1,1 MMDH, pénalisée par la constatation d'un résultat non technique déficitaire de 60,3 MDH pour Wafa Assurance.

BKGR précise également que les revenus agrégés des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca ont augmenté de 5,8% à 166,2 MMDH à l'issue des six premiers mois de 2025, toujours soutenus par le dynamisme commercial des financières qui affichent une croissance de leur PNB de 7,5% à 49,7 MMDH et la bonne tenue des réalisations commerciales des sociétés industrielles et de distribution (+4,9% à 102,5 MMDH).