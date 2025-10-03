Maroc: Tourisme - Des recettes record de 87,6 MMDH à fin août 2025

2 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

Les recettes touristiques en devises ont atteint un record de 87,6 milliards de dirhams (MMDH) au terme des huit premiers mois de 2025, en hausse de 14% par rapport à la même période un an auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire.

Le mois d'août dernier s'impose comme le meilleur jamais enregistré en termes de recettes touristiques, avec 19,1 MMDH, en croissance de 13% comparativement à août 2024, indique le ministère dans un communiqué.

Cette performance, soutenue par une fréquentation en forte progression ayant porté le nombre de touristes à 13,5 millions sur les 8 premiers mois de l'année (+15% par rapport à 2024), illustre la solidité de la dynamique actuelle, relève la même source.

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a souligné que ces résultats témoignent du rôle essentiel du tourisme dans l'économie nationale, rapporte la MAP.

"En tant que pourvoyeur majeur de devises, le secteur contribue directement à la dynamique de croissance nationale. Nous restons engagés à renforcer et à accélérer cette trajectoire", a-t-elle ajouté.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.