Maroc: De l'élevage aux engrais - Le pays veut ouvrir un nouvel horizon commercial avec l'Argentine

L'ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, a mis en avant, mardi à Cordoba, les vastes opportunités d'affaires entre le Royaume et l'Argentine, en particulier dans les secteurs de l'élevage, de l'agro-industrie et des intrants agricoles.

Le diplomate marocain s'exprimait en marge de l'Exposition de l'élevage de Cordoba, une riche région agricole du centre d'Argentine, où il a rencontré le ministre provincial de la Bio-agroindustrie, Sergio Busso, ainsi que plusieurs chefs d'entreprise.

« Le déficit de viande au Maroc ouvre un marché très intéressant. Il ne s'agit pas seulement de viande congelée, mais aussi de génétique animale et de transfert de technologie », a déclaré Fares Yassir, en soulignant la capacité de l'Argentine à produire des races adaptées aux climats rigoureux, un atout majeur pour le Maroc.

L'ambassadeur a également mis en lumière la forte demande marocaine en arachides, produit phare de la province de Cordoba. «Dans chaque quartier du Maroc, on trouve des boutiques qui grillent et vendent des arachides. Cela fait partie du quotidien», a-t-il expliqué, en rappelant que la consommation atteint des pics lors des fêtes religieuses telles que l'Aid Al Mawlid Annabaoui et Achoura, rapporte la MAP.

Sur le plan des intrants agricoles, Fares Yassir a souligné que le Maroc détient 70 % des réserves mondiales de phosphore, composant clé des engrais, dont l'Argentine est fortement dépendante.

Actuellement importé via des intermédiaires, ce phosphore pourrait être acheminé directement, avec la création d'une zone franche prévue dans la province voisine de Santa Fe. «Une telle initiative permettrait de réduire de 25% le coût des intrants pour l'agriculture argentine», a-t-il affirmé.

Au-delà des complémentarités sectorielles, l'ambassadeur du Maroc a insisté sur l'avantage stratégique du Royaume comme plateforme logistique entre l'Europe et l'Afrique.

Il a cité en exemple le port Tanger Med, l'un des plus importants de la Méditerranée, capable d'ouvrir aux entreprises argentines des débouchés vers l'Espagne, l'Italie et d'autres marchés clés.

Fares Yassir a enfin réaffirmé la volonté du Maroc d'approfondir ses liens économiques avec l'Argentine, en s'appuyant sur la complémentarité de leurs économies et la position géostratégique du Royaume comme passerelle entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine.