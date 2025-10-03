Maroc: Groupe Al Omrane - Le résultat net s'établit à 71 MDH au premier semestre 2025

Le résultat net consolidé du Groupe Al Omrane s'est établi à 71 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre (S1) de 2025.

Selon les règles de l'ancien plan comptable, le résultat net aurait été de 342 MDH au S1-2025 contre 194 MDH à la même période de l'année précédente, indique le groupe dans un communiqué sur ses indicateurs financiers, rappelant que cette année est marquée par l'entrée en vigueur du nouveau plan comptable du secteur immobilier (PCSI) qui introduit, notamment, de nouvelles règles de comptabilisation du chiffre d'affaires (CA).

Le CA consolidé s'est ainsi élevé à 1,468 milliard de dirhams (MMDH) au S1-2025. Le CA consolidé au 30 juin 2025 selon les règles de l'ancien plan comptable s'élèverait à 2,901 MMDH, reflétant une progression de 27% par rapport à la même période de 2024, rapporte la MAP.

Concernant les recettes de vente, elles ont atteint 2,805 MMDH, soit une augmentation de 5% par rapport au premier semestre de 2024, témoignant du maintien de la dynamique commerciale enclenchée depuis 2023.

Sur le plan opérationnel, le groupe a réalisé un volume d'investissement de 2,648 MMDH au cours du S1-2025, soit une progression de 16% par rapport à la même période en 2024.

En termes de réalisations physiques, Al Omrane a mis en chantier 3.607 unités de production nouvelle, au même niveau par rapport aux six premiers mois de 2024.

S'agissant des transactions, 8.136 contrats de vente ont été établis à fin juin 2025, traduisant une hausse de 2,5% par rapport à l'année précédente