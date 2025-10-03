Cote d'Ivoire: Présidentielle ivoirienne - Les manifestations contre l'exclusion de candidats de l'opposition interdites

3 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

Dans un communiqué publié jeudi 2 octobre, le Conseil national de sécurité affirme avoir pris la décision d'interdire tout rassemblement public visant à contester les décisions prononcées par le Conseil constitutionnel au début du mois de septembre. La mesure intervient alors que les deux principales formations de l'opposition prévoyaient d'organiser une marche pour « exiger un dialogue pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques », samedi 4 octobre.

Les autorités ivoiriennes ont annoncé plusieurs mesures pour sécuriser le pays durant la période électorale, ce jeudi 2 octobre.

Dans un communiqué, le Conseil national de sécurité (CNS) indique notamment que 44 000 éléments des Forces de défense et de sécurité ont été mobilisés pour « garantir un scrutin sécurisé et apaisé ». Ces derniers effectueront des patrouilles mixtes, pédestres et motorisées, précise le document qui fait aussi le constat que, depuis la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats à la présidentielle du 25 octobre, « plusieurs individus, dont des responsables politiques, tiennent des propos à caractère xénophobe, haineux et subversif, et diffusent de fausses informations de nature à troubler l'ordre public ».

Or, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, rappelle le CNS qui annonce par conséquent avoir instruit les ministres de la Justice et de la Sécurité pour interdire les « meetings et manifestations publiques visant à [les] contester ».

Cette mesure intervient alors que les deux principales formations politiques de l'opposition prévoyaient d'organiser une marche pour « exiger un dialogue pour des élections inclusives, transparentes et démocratiques », samedi 4 octobre. Cette dernière a été interdite car elle présentait des « risques de troubles à l'ordre public », affirme un communiqué de la préfecture.

