Maroc: Journée mondiale de la musique - La conservation de Tarab Al Ala en débat à Rabat

L'évolution de la conservation de la musique à travers l'histoire, notamment "Tarab Al Ala", a été au centre des débats, mercredi à Rabat, d'une rencontre organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la musique.

Initiée par le Forum "Tarab Al Ala" de Rabat sous le thème "Du manuscrit à la numérisation, les étapes du développement de la conservation de la musique : Cas de Tarab Al Ala", cette rencontre a été l'occasion de mettre en lumière l'importance de la conservation artistique, en général, et la conservation de Tarab Al Ala, en particulier, en tant qu'art patrimonial ancestral reflétant la profondeur de la mémoire culturelle du Royaume.

Les participants à cet événement ont indiqué que la transformation numérique constitue une passerelle vitale entre la mémoire historique et les perspectives d'avenir, contribuant ainsi à la préservation de cet art authentique et à sa transmission aux nouvelles générations.

A cette occasion, Karima Chiadmi, membre du Forum Tarab Al Ala de Rabat, a présenté un exposé portant notamment sur les principales étapes du développement de la conservation de cet art, à commencer par les premiers manuscrits ayant jeté les bases de sa préservation, puis la phase d'impression ayant permis la diffusion des textes musicaux et ensuite l'ère de la radio qui a contribué à rapprocher Tarab Al-Ala d'un public plus large.

Elle s'est également attardée sur le rôle central de la télévision dans la mise en avant de cet art, outre l'importance des enregistrements sur le terrain et des publicités artistiques dans la conservation de son contenu, avant de passer à l'ère de la numérisation ayant ouvert de nouvelles perspectives pour l'archivage et la diffusion à l'échelle mondiale.

Dans une déclaration à la MAP, le chercheur en musique andalouse marocaine, Soufiane Guedira, a affirmé que le thème de cette rencontre reflète une prise de conscience croissante de l'importance de conserver cet art au coeur de la pensée musicale andalouse au Maroc.

Cette conservation ne se limite pas à l'aspect artistique, mais s'étend à des dimensions intellectuelles, culturelles, sociales et même économiques, a-t-il expliqué.

De son côté, le président du Forum Tarab Al Ala, Mohamed Amine Debbi, a mis l'accent sur l'importance de l'engagement des jeunes, considérés comme le prolongement naturel de cet héritage, insistant sur la nécessité d'ancrer les valeurs de cet art authentique chez les jeunes générations et de renforcer leur culture artistique.

A travers ces initiatives, a-t-il ajouté, le forum cherche à développer la conscience collective de la valeur de Tarab Al Ala et à mettre en avant son rôle en tant que source de fierté pour la culture marocaine, tout en soulignant la nécessité de la préserver et d'assurer sa pérennité.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la musique (1er octobre) dans le but de célébrer la musique en tant qu'art universel, capable d'exprimer la diversité des cultures et de renforcer le dialogue et les échanges culturels entre les peuples.