Maroc: Le CCM dévoile la liste des films en lice pour le 25e Festival national du film

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé la liste des films en lice pour les trois compétitions officielles au titre de la 25e édition du Festival national du film, qui se tiendra à Tanger du 17 au 25 octobre sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il s'agit de la compétition des longs-métrages de fiction, de la compétition des courts-métrages de fiction et de documentaire et de la compétition des longs-métrages documentaires, en plus des films de la section Panorama, sélectionnés par trois commissions distinctes et indépendantes composées de professionnels du cinéma marocain, indique un communiqué du CCM.

S'agissant de la compétition des long-métrage de fiction, 15 films ont été retenus par la commission de présélection, présidée par Ismael Ferroukhi, réalisateur et producteur, et composée de Bouchra Hraich, comédienne et directrice du Théâtre Al Mansour de Rabat, de Fatima Yahdi, journaliste à la Chaîne Athaqafiya à la SNRT, d'Abdelkarim Jouaiti, écrivain et traducteur, et de Brahim Hasnaouy, universitaire, critique de cinéma à l'Institut Royal de la culture amazighe.

Il s'agit de "Africa Blanca", "Atoman", "Autisto", "Bribes", "Everybody loves touda", "Grand-petit frère", "La guerre des six mois", "La mer au loin", "Le lac bleu", "Les commandements", "Love in Dakhla", "Mauvais temps", "Radia", "Terre des anges" et "The lost princess".

S'agissant de la compétition des courts-métrages de fiction et de documentaire, la commission, composée de Mohamed Bouhari, de Majdouline El Alami, universitaire, scénographe spécialiste en cinéma et littérature et de Mohammed Kaghat, producteur, a sélectionné les 15 films suivants : "Aicha", "Boujloud", "Chikha", "Crawling birds", "Evasion 1944", "Fausse note", "Fly me to the moon", "Frère II sang", "L'mina", "Miroir à vendre", "Naissance d'une vie", "Trek Salama", "La maison d'en haut", "Viens mais reste loin", "Les jardins du paradis".

Pour ce qui est de la compétition des longs-métrages documentaires, la commission, composée de Khalid Zairi, réalisateur de documentaire et d'lham Raouf, productrice, et de Cherqui Ameur, universitaire et critique de cinéma, a retenu 15 films.

Il s'agit de "Amarz", "Amazone", "Amnat Aichata", "Amnegri El Bidan", "Arrhil", "Femmes bleues", "Fiers, suspendus et obstinés", "I will remember you", "La Coshta", "Les flamants roses, l'appel du désert", "Les mille et un jours de Hajj Edmond", "L'indépendance de l'Algérie, une cause marocaine", "Prisonniers de l'attente", "Rêves d'Oued Noun", "Swaylam".

Sept films ont été également retenus dans la section Panorama, longs-métrages de fiction et de documentaire, à savoir, "Routini", "Algues amères, bitter algae", "Hadda et Krimo", "Lbatal", "Mahi", "Life's game", "Lkhayma".

Pour les courts-métrages de fiction et de documentaire, il a été décidé de sélectionner "La rivière les emporta", "Rose", "Soufia", "Au-delà des vagues", "Rabii", "Candle", "He, she and the cats".