Maroc: MOGA Festival à Essaouira - Appel à renforcer les mécanismes de soutien aux jeunes artistes des musiques électroniques

Des professionnels de l'industrie musicale ont appelé, mercredi à Essaouira, à renforcer les mécanismes de soutien, d'accompagnement et de structuration destinés aux jeunes artistes, créateurs et talents des musiques électroniques à l'échelle marocaine et africaine.

Réunis lors d'une table ronde organisée dans le cadre de la programmation "OFF" du Festival MOGA, un événement dédié aux musiques et cultures électroniques, les intervenants, venus partager leurs parcours, expériences et défis liés à la professionnalisation dans ce domaine, ont plaidé pour la mise en place d'outils concrets de formation, de mobilité internationale et de valorisation des artistes, à même de stimuler l'émergence d'une véritable industrie de production et commercialisation des musiques électroniques.

A cet égard, les participants ont souligné que la musique électronique attire une jeunesse créative aussi bien au Maroc qu'en Afrique, où une proportion importante de la population a moins de 30 ans, notant que, toutefois, la scène locale demeure confrontée à plusieurs obstacles, notamment "le manque de formations structurées et une reconnaissance encore limitée de ce genre musical", entre autres.

Face à ce constat, ils ont appelé à la mise en place de dispositifs d'accompagnement et au développement de programmes de formation professionnelle, capables de soutenir la croissance du secteur et d'en faire un véritable levier des industries culturelles et créatives.

Intervenant à cette occasion, Miss Mak, DJ sénégalaise, chef de projet culturel et membre du collectif "Electrafrique Dakar", a souligné que "l'un des principaux défis reste de faire comprendre que la musique électronique est une culture universelle, porteuse d'une énergie créative sans frontières".

Elle a, dans cette lignée, mis en avant l'importance des initiatives collectives qui permettent de démocratiser ce genre musical en Afrique, notamment à travers l'organisation de soirées, d'ateliers et de formations au profit des jeunes talents.

De son côté, Yahya 303, DJ-producteur et directeur artistique, a adressé un message d'encouragement aux jeunes artistes désireux de se lancer dans une carrière musicale, mettant l'accent sur l'importance de la persévérance, de la curiosité et de la discipline dans un secteur à la fois compétitif et exigeant.

"Il faut croire en sa vision artistique, travailler son identité sonore et ne jamais cesser d'apprendre", a-t-il recommandé, appelant les jeunes à s'inspirer des expériences locales et internationales pour enrichir leurs pratiques.

Pour sa part, DJ Omzo, membre du collectif Electrafrique (Sénégal), a mis en exergue l'importance des échanges Sud-Sud entre artistes africains, estimant que "la mise en réseau et la mutualisation des expériences sont essentielles pour donner plus de visibilité à la scène électronique du continent et renforcer son rayonnement à l'international".

Approché par la MAP, Ilyas, un jeune passionné, a mis en lumière la valeur ajoutée des rencontres-débats de la programmation "OFF" du MOGA Festival, notant que ces espaces d'échange offrent une plateforme où la jeunesse peut avoir son mot à dire, s'exprimer et célébrer sa passion pour la musique électronique.

Placée sous le thème "Forger une carrière dans le domaine de la musique électronique", cette rencontre a permis à plusieurs artistes marocains et étrangers de la scène musicale électronique d'échanger autour des défis et stratégies pour construire une carrière professionnelle dans ce genre musical, tout en partageant leurs expériences et "success-stories".

Le "MOGA OFF" propose, deux jours durant, plus de 30 activités gratuites, comprenant des tables rondes, des ateliers, des soirées artistiques et d'autres expériences immersives, avant de céder la place au "MOGA IN", qui se tiendra du 3 au 5 octobre, avec la participation de plus de 70 artistes nationaux et internationaux.