Maroc: Taoussi remercié par le KACM

2 Octobre 2025
Libération (Casablanca)

La direction du Kawkab Athlétique de Marrakech (KACM)-section football a annoncé avoir rompu son contrat d'un commun accord, avec l'entraîneur Rachid Taoussi.

Dans un communiqué, le club a tenu à remercier le cadre technique national pour les efforts fournis et le dévouement dont il a fait preuve durant la période passée à la tête du KACM.

En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, l'intérim sera assuré par Mostapha Quindar, directeur du centre de formation du club, précise le communiqué.

Cette décision de la direction du club intervient après trois défaites consécutives enregistrées par le KACM lors des premières journées de la Botola Pro D1.

Rachid Taoussi est le deuxième entraîneur à être limogé après le Tunisien Lassad Chabbi remercié par le Raja de Casablanca.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.