Maroc: Taoussi remercié par le KACM

La direction du Kawkab Athlétique de Marrakech (KACM)-section football a annoncé avoir rompu son contrat d'un commun accord, avec l'entraîneur Rachid Taoussi.

Dans un communiqué, le club a tenu à remercier le cadre technique national pour les efforts fournis et le dévouement dont il a fait preuve durant la période passée à la tête du KACM.

En attendant la nomination d'un nouvel entraîneur, l'intérim sera assuré par Mostapha Quindar, directeur du centre de formation du club, précise le communiqué.

Cette décision de la direction du club intervient après trois défaites consécutives enregistrées par le KACM lors des premières journées de la Botola Pro D1.

Rachid Taoussi est le deuxième entraîneur à être limogé après le Tunisien Lassad Chabbi remercié par le Raja de Casablanca.