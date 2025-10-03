Maroc/Congo-Brazzaville: La liste de Regragui pour les matchs contre le Bahreïn et le Congo

Le sélectionneur national Walid Regragui a convoqué, jeudi, 26 joueurs afin de prendre part au match amical face au Bahreïn et face au Congo pour le compte des éliminatoires africaines de la Coupe du monde-2026.

Cette liste est marquée par le retour du sociétaire du Real Betis, Abdessamad Ezzalzouli et d'Oussama Targhaline, et l'absence d'Azeddine Ounahi, blessé.

L'équipe nationale affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00).

Lors de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), l'équipe nationale affrontera son homologue congolaise, le 14 octobre au même stade.

Ci-après la liste des joueurs convoqués :

Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca)

Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Omar El Hilali (RDC Espanyol/Espagne), Abdelkbir Abqar (Getafe/Espagne), Souffian El Karouani (FC Utrecht/Pays-bas), Nayef Aguerd (Marseille/France), Adam Masina (Torino/Italie), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Youssef Belammari (Raja Casablanca).

Milieux de terrain : Bilal El Khannous (Stuttgart/ Allemagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-bas), Oussama Targhaline (Feynoord/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Betis/Espagne), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen/Allemagne).

Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce/Turquie), Hamza Igamane (Lille/France), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Amine Adli (Bournemouth/Angleterre), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne).