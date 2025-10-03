Madagascar: Le mouvement Gen Z se dote de huit porte-paroles

Dans une une vidéo amateur publiée sur sa page Facebook jeudi 2 octobre, Gen Z Madagascar présente les huit jeunes qui ont été désignés pour porter la voix du mouvement. En aucun cas il ne leur reviendra de commander ou de décider : ils n'auront pour mission que de transmettre, est-il aussi précisé d'emblée.

Dans une vidéo amateur, la Gen Z malgache a présenté, jeudi 2 octobre, les visages de celles et ceux qui porteront désormais la voix du mouvement. Ils sont huit au total : des jeunes de moins de 30 ans issus de huit associations étudiantes différentes dont le rôle se cantonnera à celui de porte-parole. En aucun cas il ne leur reviendra de commander ou de décider : ils n'auront pour mission que de transmettre. « Chaque mot qu'ils prononcent vient du peuple, pour le peuple », précise ainsi la page Facebook Gen Z Madagascar.

« Vous êtes nombreux à vous demander qui est la génération Z. Nous ne sommes que des jeunes prêts à changer l'histoire de Madagascar », explique G. en introduction de la vidéo. Il est le premier à s'être exprimé, dimanche 28 septembre, pour annoncer les revendications de la Gen Z. Si les pseudonymes des sept autres porte-parole ne sont pas encore connus, ce n'est en revanche pas le cas de leurs visages.

« C'est le moment de se mettre debout »

Deux d'entre eux prennent ensuite la parole pour rappeler les doléances des manifestants : « Nous jeunes, nous revendiquons l'électricité et l'eau. Nous revendiquons notre liberté d'expression. Nous sommes contre l'abus de pouvoir, contre la corruption, contre la négligence des droits humains et contre les autres menaces que subissent les Malagasy », « Madagascar mérite une vie meilleure, et de loin bien meilleure que celle-ci. Car actuellement, nous ne sommes que des pauvres assis sur de la richesse. C'est le moment de se mettre debout », déclarent-ils.

Alors que de nombreux artistes, influenceurs, syndicalistes, associations, ou même de simples citoyens ont d'ores et déjà annoncé leur ralliement au mouvement, les nouveaux porte-parole de Gen Z Madagascar ont aussi profité de leur premier message pour tenter de convaincre les indécis. « Nous remercions tous ceux qui ont manifesté avec nous jusque là et nous poursuivons notre appel envers toutes celles et tous ceux qui hésitent encore. Réunissons nos forces, car ce combat n'est pas que le nôtre [celui de la jeunesse, NDLR], mais celui de tous les Malagasy », lancent-ils, alors que dans la capitale, une nouvelle grande journée de mobilisation est prévue ce vendredi 3 octobre. Objectif : rallier une nouvelle fois la place d'Ambohijatovo, à Antananarivo. Quatre lieux de départs ont été annoncés.