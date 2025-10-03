Tunisie: L'Ostéoporose touche 25 pc des femmes de plus de 45 ans au pays

2 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Une journée de sensibilisation à l'Ostéoporose sera organisée le 4 octobre 2025 par le service de rhumatologie de l'hôpital Mongi Slim à la Marsa en collaboration avec la fondation internationale de l'ostéoporose, à l'occasion de la journée mondiale contre l'Ostéoporose, qui coïncide avec le 20 octobre de chaque année.

Le chef de service de rhumatologie à l'hôpital Mongi Slim Ahmed Laatar, a indiqué dans une déclaration à la TAP que l'Ostéoporose est une maladie silencieuse qui touche environ 25 pc des femmes de plus de 45 ans en Tunisie notamment au cours de la période de la ménopause, signalant qu'1 homme sur 7 sont atteints de cette maladie.

L'ostéoporose est liée à la diminution des oestrogènes surtout au cours de la période de la ménopause, entrainant une perte de la densité osseuse et la fragilisation des os, a-t-il expliqué.

Il a indiqué que l'Ostéoporose peut être diagnostiquée lors de la survenue d'une fracture au poignet, à la hanche et aux vertèbres due à la fragilité des os, relevant l'importance du dépistage précoce à travers la densitométrie osseuse.

Le spécialiste a souligné l'importance de cette journée de sensibilisation qui vise à mieux connaitre cette maladie, ses complications et les moyens de prévention.

