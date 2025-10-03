Tunisie: Signature d'un accord entre la STEG et la BEI pour l'interconnexion électrique avec l'Italie

La Société tunisienne d'électricité et du gaz (STEG) et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont signé jeudi une convention de don financée par l'Union européenne, d'un montant de 12 millions d'euros (environ 41 millions de dinars), afin de soutenir la mise en oeuvre du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie (ELMED).

Cette signature s'est déroulée en présence de la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Suica. Le président-directeur général de la STEG, Faïçal Trifa, et le chef de la division de la BEI pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ulrich Brunnhuber, ont paraphé l'accord. L'événement a également réuni l'ambassadeur de l'Union européenne en Tunisie, Giuseppe Perrone, le directeur du bureau de la BEI à Tunis, Jean-Luc Revereault, ainsi que des représentants de la délégation européenne, du ministère de l'Énergie et de la STEG.

Le projet ELMED ambitionne de relier directement les réseaux électriques tunisien et italien, renforçant ainsi la sécurité énergétique des deux pays. Il prévoit également de moderniser le réseau national tunisien, de favoriser l'investissement dans les énergies renouvelables et de consolider la transition énergétique.

Le coût global de ce projet stratégique est estimé à environ 1 milliard d'euros.