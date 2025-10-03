Tunisie: Bizerte - Démantèlement d'un réseau de drogue et saisie de milliers de comprimés et d'injections

2 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La brigade de police judiciaire de Bizerte-ville a annoncé, jeudi 2 octobre 2025, le démantèlement d'un réseau spécialisé dans le trafic de comprimés et d'injections narcotiques entre Bizerte et Tunis. Trois personnes ont été arrêtées tandis que d'autres suspects ont pris la fuite, a indiqué une source sécuritaire à Diwan FM.

Selon la même source, les unités sécuritaires ont saisi près de 41 000 comprimés psychotropes, 2 750 injections cristallisées ainsi que 9 945 comprimés de différents médicaments.

Après consultation du parquet, les suspects ont été placés en garde à vue et un avis de recherche a été émis contre les autres membres de ce réseau.

