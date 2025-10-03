Tunisie: 5e édition de «Circuit/Théâtre» à Siliana - Parcours de théâtre en terres rurales

Du 7 au 10 octobre 2025, le Centre des arts dramatiques et scéniques de Siliana organise la cinquième édition du Festival «Circuit.Théâtre». Un rendez-vous unique qui choisit de faire vibrer les villages et les écoles rurales de la région, loin du centre-ville uniquement, en plaçant l'enfant et l'espace public au coeur de la création théâtrale.

Né d'une volonté d'ancrer l'esprit de démocratisation culturelle, le Festival «Circuit.Théâtre» traduit l'engagement du Centre des arts dramatiques et scéniques de Siliana à investir des espaces souvent délaissés par l'action culturelle : écoles, villages reculés, places publiques, usines, prisons, sites naturels ou encore hôpitaux.

Cette démarche s'inscrit dans une philosophie claire : rapprocher le théâtre de ceux qui en sont éloignés et rendre hommage à l'école et à l'enfant, «homme de demain » au coeur de la pensée du festival.

La programmation invite à repenser l'acte théâtral : sortir des modèles figés, interroger le lieu de représentation, s'ouvrir à des formes nouvelles adaptées à des espaces atypiques. Le festival mise aussi sur une lecture sensible et scientifique de l'univers de l'enfant, et sur une vision de l'artiste comme créateur éthique, cultivé et porteur de beauté.

Le succès de ce projet repose sur des synergies locales entre institutions culturelles, éducatives et sociales : la délégation régionale des affaires culturelles de Siliana, la délégation de l'éducation, les maisons de la culture de Bouarada, Le Krib et El Aroussa, la délégation de la femme et de l'enfance, ainsi que la bibliothèque régionale et la bibliothèque mobile.

La 5e édition propose des spectacles de théâtre signés par des metteurs en scène tunisiens reconnus pour leur créativité et leur maîtrise de l'univers de l'enfant ; des concerts musicaux pour enrichir l'expérience pédagogique et festive ; des rencontres et lectures avec des auteurs jeunesse, favorisant l'éveil à la lecture et l'écriture ; des ateliers et stages destinés aux enfants et aux éducateurs, animés par des spécialistes du théâtre et de la pédagogie.

Après avoir parcouru toutes les délégations de la région lors de ses précédentes éditions, le festival se déploie cette année dans les zones rurales de Bourouis, Le Krib, Gaâfour et El Aroussa, confirmant ainsi son ambition d'essaimer le théâtre là où il n'avait jamais trouvé place.