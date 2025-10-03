Tunisie: Congrès international d'art-thérapie à Monastir - L'art au coeur de la lutte contre les violences

Au programme des rencontres, des conférences et des ateliers où médecins, juristes, artistes, chercheurs et thérapeutes croiseront leurs regards pour analyser un phénomène mondial et explorer des pistes de transformation.

De nos jours, un bon nombre de médecins recommandent à leurs patients la pratique d'une activité artistique. À l'instar du sport, les bienfaits de la peinture, de la musique ou encore de l'expression corporelle ne sont plus à prouver : intégrées dans un cadre thérapeutique, ces disciplines contribuent au bien-être et à la santé. C'est précisément le principe de l'art-thérapie, qui, grâce à l'accompagnement de praticiens qualifiés, inscrit la création artistique au cœur du parcours de soins.

C'est dans cette perspective que s'inscrit l'Association Médecine Culture Art (MCA). Forte du succès de son dernier congrès international, elle organise une nouvelle édition de son rendez-vous annuel, qui se déroulera les 10, 11 et 12 octobre 2025 à Monastir. Pour cette 4e édition, le colloque mettra l'accent sur un thème sensible et essentiel: «Violences et art-thérapie».

Au programme : trois jours de rencontres, de conférences et d'ateliers où médecins, juristes, artistes, chercheurs et thérapeutes croiseront leurs regards pour analyser un phénomène mondial et explorer des pistes de transformation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La première journée s'ouvrira par les mots de bienvenue d'Abdelbacet Touati, président de l'Association MCA. Médecins, sociologues, juristes et psychologues se succéderont pour éclairer les différentes approches des violences : clinique, juridique, artistique ou encore sociologique. Des conférenciers de Tunisie, du Canada et d'ailleurs viendront partager leurs travaux.

En parallèle, une exposition d'arts plastiques et la présentation de posters scientifiques enrichiront les échanges. La journée se clôturera par une soirée culturelle autour d'un film de Salma Baccar, dont le titre n'a pas été mentionné, suivi d'une discussion.

Le deuxième jour sera consacré aux violences faites aux enfants et adolescents, avec des interventions sur l'apport de l'art-thérapie dans le dépistage et l'accompagnement des jeunes victimes. La matinée se prolongera avec une réflexion sur l'intégration de l'art-thérapie dans les institutions, ses défis éthiques et ses perspectives.

L'après-midi laissera place aux communications orales des chercheurs et praticiens, avant une soirée musicale qui viendra apporter une respiration créative.

La dernière journée sera entièrement consacrée aux ateliers pratiques. Dessin, musicothérapie, théâtre, sculpture, danse et écriture : autant de médiums mobilisés pour explorer les violences, les transformer et favoriser la reconstruction. Animés par des experts tunisiens, maghrébins et internationaux, ces ateliers offriront aux participants une expérience directe des processus créatifs.