Tunisie: Flottille Soumoud - Liste des Tunisiens arrêtés par les forces sionistes

2 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'avocat Sami Benghazi, membre du comité juridique d'appui à la flotille Soumoud a annoncé, dans une déclaration accordée à l'agence TAP que les navires interceptés jeudi par les forces d'occupation comptait à leur bord 25 Tunisiens.

Les passagers tunisiens sont répartis sur les navires comme suit :

Dir Yassine : Wael Naouar, Yassine Gaidi, Ghassen Henchiri, Mazen Abdellaoui, Nabil Channoufi Abdallah Messaoudi, Aziz Meliani, Noureddine Salouag et Sirine Ghrairi.

Florida : Anis Abbassi, Mohamed Ali, Lotfi Hajji, Achref Khouja, Mohamed Mrad

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Allakatalla: Hamza Bouzouida, Louay Cherni, Mouheb Snoussi, Zied Jaballah.

Miami : Fidaa Othmani, Ghassen Kelai et Mohamed Amine Hamzaoui

Sirius : Jihed Ferjani

Huga : Khalil Lahbibi

Adadgio : Houssem Essine Ramadi

Amsterdam : Mohamed Ali Mohieddine

S'agissant du navire dédié exclusivement à la documentation et à l'observation « Summer Time Jong », trois Tunisiens s'y trouvaient également. Le Navire a atteint le point des 100 miles nautiques dans la zone rouge avant de mettre le cap sur Chypre pour poursuivre sa mission depuis, a ajouté Me Benghazi.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.