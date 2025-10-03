Au Cameroun, le camp du candidat Bello Bouba Maigari a annoncé d'autres ralliements en vue de la présidentielle du 12 octobre 2025. Si son porte-parole a assuré que « des surprises peuvent arriver encore », il a affirmé que l'ex-ministre de Paul Biya ne cherche pas forcément à rallier tous les autres rivaux du chef de l'État, notamment Issa Tchiroma, lui aussi ancien ministre issu du Nord du pays.

Nouveau rebondissement dans la campagne présidentielle au Cameroun : après les ralliements des candidats Ateki Caxton et Akere Muna, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès (UNDP) de Bello Bouba Maigari annonce le soutien de plusieurs autres figures politiques. Parmi elles, on compte l'aile Habiba Issa de l'Union des populations du Cameroun (UPC), ainsi que Jean Blaise Ngweth du Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun (MPCC), et enfin Benoît Assiga président du Cameroon Workers Forum.

L'objectif affiché par l'UNDP est de rassembler un maximum d'anciens candidats autour d'un projet commun. Toutefois, une alliance entre Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma, deux anciens ministres de Paul Biya originaires du Nord, semble, elle, compromise pour le moment.

« Ça ne peut pas être avec tous les candidats »

« Le rêve de onze candidats qui choisissent un seul, même si c'était souhaitable, n'est pas dans la ligne de ce que nous recherchons, a prévenu le sénateur Pierre Flambeau Ngayap, porte-parole du candidat Bello Bouba Maigari, durant un point presse auquel assistait notre correspondant, Richard Onanena. On cherche qui peut arriver en tête devant le président sortant. Cela suppose le ralliement du maximum de candidats, et pas de tous les candidats, puisque maintenant on voit que ça ne peut pas être tous les candidats ».

Et de lancer : « Il y a encore quatre jours, personne parmi vous ne pensez qu'un candidat allait concrètement avoir le soutien d'un autre candidat ! Or, en quatre jours, deux se sont déclarés [Ateki Caxton et Akere Muna, NDLR]. Un parti politique historique s'est déclaré, d'autres partis politiques se sont également ralliés. Attendez de voir les prochains jours. Parce qu'il y a quatre jours, vous ne saviez pas qu'on en serait là aujourd'hui. On a encore neuf jours. Des surprises peuvent arriver encore et toujours dans le même camp. »

Le scrutin aura lieu le 12 octobre. Le président Paul Biya arrive au terme de son septième mandat et se présente pour un huitième. Face à lui, onze candidats ont vu leur dossier validé pour cette élection. Depuis le début de la campagne, deux d'entre eux ont annoncé leur soutien à Bello Bouba Maïgari.