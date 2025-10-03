Tunisie: Flottille Soumoud - Des députés appellent à la tenue d'une séance extraordinaire au parlement

2 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Des députés de l'Assemblée des représentants du Peuple(ARP) ont vivement dénoncé « l'enlèvement criminel » de leur collègue Mohamed Ali et des membres de la flottille mondiale Soumoud qui se dirigeait vers la Bande de Gaza.

Dans une déclaration commune, les députés soulignent que les agissements des forces d'occupation constituent une violation flagrante des dispositions du droit international et du droit international humanitaire, une atteinte directe à une institution souveraine incarnant la volonté populaire tunisienne, ainsi qu'une menace grave aux principes humanitaires garantissant la liberté d'expression, de circulation et l'action de secours.

Les signataires ont exigé la libération immédiate et inconditionnelle du député Mohamed Ali et toutes les personnes arrêtées, membres de la flottille.

Ils ont appelé à tenir l'occupation sioniste entièrement responsable de la sécurité des citoyens tunisiens arrêtés. Selon eux, cet enlèvement est une provocation dirigée contre l'ensemble du peuple tunisien.

Les députés ont également appelé à une position nationale ferme face à cette agression, exhortant la communauté internationale, les parlements libres et les organisations de défense des droits de l'Homme à faire face à ces exactions.

Ils ont également réclamé la tenue d'une session extraordinaire au parlement et de mandater une commission d'urgence pour coordonner avec les autorités nationales et les organisations internationales afin de garantir la sécurité du député et des citoyens tunisiens, et d'oeuvrer à leur libération dans les plus brefs délais.

