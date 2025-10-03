Tunisie: Ben Guerdane - Multiplier les visites de suivi

Une séance de travail s'est tenue mardi matin à Ben Guerdane destinée au contrôle de l'avancement des projets publics en cours de réalisation.

Ont assisté à cette réunion le délégué de la ville, le représentant de l'ARP, le membre du Conseil régional et bien évidemment les directeurs régionaux des différents secteurs.

Dans son allocution basée sur ses visites sur le terrain, Walid Taboubi, gouverneur de Médenine, a attiré l'attention des présents sur le travail de contrôle de l'exécution des projets auxquels l'Etat a réservé et versé des budgets considérables afin d'améliorer la vie quotidienne des citoyens.

Et d'ajouter : «Nous sommes tous responsables et nous devons redoubler d'efforts pour parachever tous les travaux dans les délais fixés».

Un contenu renfermant les projets réalisés, en cours ou en attente, chiffres à l'appui, a été présenté et discuté par les présents et concernant surtout la protection de la ville des inondations, l'infrastructure de base et les secteurs de l'éducation, l'agriculture, le transport, la santé, la communication, la santé, la pêche, le sport, la culture...