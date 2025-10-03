Tunisie: Coopération Tuniso-Japonaise - Toujours plus haut

LA Tunisie poursuit son ouverture et sa coopération avec les divers pays frères et amis du monde entier avec une diversification accrue et une confirmation de l'approche privilégiant l'indépendance de la décision et le respect des intérêts réciproques et de sa souveraineté nationale.

En effet, tout en appréciant les relations avec les pays de proximité des deux continents africains et européens, la Tunisie a des relations de plus en plus variées, plus particulièrement avec les Etats d'Asie, dont notamment la Chine et le Japon.

Dans ce cadre, la participation tunisienne à l'Exposition Universelle 2025, qui se tient du 13 avril au 13 octobre 2025 à Osaka, dans la région de Kansai, au Japon, avec une thématique dominante portant sur la gestion des ressources hydriques, d'où le parcours immersif spécialement conçu au sein du pavillon tunisien évoquant les maux des temps modernes, à savoir la pollution et le réchauffement climatique avec la mise en valeur des pratiques ancestrales de préservation de l'eau.

La participation de notre pays à ladite Expo ne se limite pas à ces éléments, mais le stand tunisien de 300 m² constitue une opportunité idoine pour mieux faire connaître la Tunisie au monde entier dans le sens où il s'agit d'un événement majeur qui bénéficie d'une couverture médiatique de grande envergure et d'une affluence publique estimée à 28 millions de visiteurs dont 3,5 millions d'étrangers.

La foule ayant rendu visite à notre pavillon a atteint, déjà, 570 mille personnes dont des délégations officielles et des décideurs venus admirer notre patrimoine alimentaire et autres produits locaux sans oublier les progrès enregistrés en matière de science, de technologie et de médecine.

D'ailleurs, la participation tunisienne à Osaka a été une occasion pour organiser une cérémonie de clôture à la hauteur de la réputation de notre pays avec la tenue de la Semaine du tourisme tunisien destinée à séduire les Japonais à se rendre plus nombreux dans notre pays, sachant que l'Ontt table sur l'arrivée de 7.800 visiteurs Japonais d'ici à la fin de l'année en cours.

Il est utile de mettre en relief et de se féliciter de la stratégie nouvelle afin d'assurer l'afflux du plus grand nombre de touristes, en plus de ceux traditionnellement attirés par la Tunisie, ce qui devrait augmenter les recettes générées par ce secteur névralgique pour la dynamique socioéconomique nationale.