Tunisie: Congrès JCI 2025 - Le président mondial Keisuke Shimoyamada en visite de trois jours au pays

Pour évaluer l'avancement des préparatifs du congrès qui se tiendra les 5, 6 et 7 novembre en Tunisie

Le président mondial de la Jeune chambre internationale (JCI), Keisuke Shimoyamada, a salué, à cette occasion, les efforts fournis par la Tunisie et particulièrement par ses jeunes pour accueillir le congrès mondial JCI 2025.

Un évènement de taille qui se tiendra du 5 au 7 novembre prochain en Tunisie et sera une occasion pour promouvoir le site tunisien aussi bien sur la plan économique que culturel et touristique, ont affirmé les organisateurs lors d'une conférence de presse tenue mardi 30 septembre à Tunis en présence du président mondial de la JCI.

Lors de sa visite de trois jours, entamée le 28 septembre, Shimoyamada a visité les sites prévus pour accueillir le congrès et rencontré des responsables de plusieurs institutions notamment la Fipa (Agence tunisienne d'investissement extérieur) et le Cepex (Centre de promotion des exportations).

Il a également rencontré les leaders de la JCI Tunisie et les responsables du Congrès 2025.

S'exprimant en marge de la conférence, Ameni Slimene, présidente nationale de la JCI Tunisie, est revenue sur les réalisations et les objectifs de la JCI Tunisie.

«La JCI Tunisie est bien plus qu'un réseau de jeunes leaders et entrepreneurs, elle est un partenaire stratégique, un collaborateur efficace avec l'Etat et un moteur essentiel du changement», a-t-elle affirmé ajoutant «nous soutenons le leadership, l'autonomisation des jeunes et toutes les initiatives qui contribuent au progrès de la société».

Revenant sur la tenue du congrès 2025 en Tunisie, elle a déclaré qu'«accueillir cet évènement prestigieux est une fierté nationale et une opportunité unique de mettre en lumière le dynamisme de notre pays».

Omar Bejaoui, directeur du Congrès mondial, a, pour sa part, exposé le programme préliminaire de l'évènement et l'état d'avancement des préparatifs.

Il a notamment déclaré que plus de 3.000 délégués étaient attendus à ce congrès dont près de 900 participants du Japon.

«Aujourd'hui, nous avons déjà atteint plus de 2.300 inscriptions confirmées, un chiffre qui continue de croître chaque jour et qui témoigne de l'attrait exceptionnel de la Tunisie», a-t-il déclaré.

Il a, en outre, indiqué que plus de 250 volontaires sont déjà mobilisés et 50 partenaires institutionnels et privés confirmés.

Il a, par ailleurs souligné que le programme du congrès, qui regroupe des évènements culturels et économiques permettra de mettre en avant les atouts de la Tunisie, notamment en matière d'investissements.