Tunisie: Le secteur des assurances au pays - Entre croissance et défis

Le secteur des assurances en Tunisie, l'un des piliers de la stabilité économique et de la protection sociale, affiche une dynamique de croissance notable en 2025.

Cependant, il fait face à des défis majeurs qui requièrent une transformation profonde pour s'aligner sur les standards internationaux et mieux servir l'économie nationale. Express FM, la radio business en Tunisie, y consacre sa programmation d'aujourd'hui et organise une journée spéciale avec les acteurs, consultants et experts du secteur de 07h00 à 19h30.

Selon les dernières données officielles du Comité général des assurances (CGA), le secteur des assurances a démontré sa résilience et sa bonne santé financière.

Le chiffre d'affaires global des 23 compagnies d'assurances a atteint 2,248 milliards de dinars au premier semestre 2025, soit une augmentation de 11,4% par rapport à la même période en 2024.

La branche assurance-vie a enregistré une forte croissance de 21%, représentant près d'un tiers du marché avec 650,7 millions de dinars. L'assurance non-vie domine toujours le marché avec 71% de parts, portée principalement par l'assurance automobile et l'assurance maladie collective.

Défis et perspectives d'évolution

Malgré ces indicateurs positifs, le secteur des assurances tunisien est confronté à des problématiques qui pourraient freiner son développement et sa contribution à l'économie.

Le taux de pénétration des assurances par rapport au PIB reste faible. Selon les données les plus récentes disponibles du Comité général des assurances, le taux de pénétration des assurances en Tunisie (primes émises par rapport au PIB) a été de 2,4% en 2022, après avoir été de 2,5% en 2021. Il est d'environ 2,39% pour l'année 2024. Ce chiffre reste relativement stable bien qu'en deçà des pays voisins comme le Maroc, et encore plus des pays développés.

Proposer des produits plus adaptés

Accélérer la transformation digitale permettra d'améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts de gestion. En proposant des produits plus adaptés aux besoins des consommateurs modernes comme la digitalisation des contrats et des processus d'indemnisation, cela pourrait renforcer la confiance des assurés et simplifier les démarches.

Le cadre réglementaire a un rôle à jouer pour favoriser l'innovation, renforcer la transparence et la gouvernance des compagnies, et mieux protéger les consommateurs contre la fraude. La création d'une agence de lutte contre la fraude à l'assurance, annoncée par la Fédération tunisienne des sociétés d'assurances (Ftusa), est un pas dans la bonne direction.

Les nouveaux risques comme les catastrophes naturelles, les risques cyber et les défis liés au changement climatique représentent de nouveaux challenges pour le secteur qui a un rôle crucial à jouer dans la décarbonisation de l'économie en investissant dans des projets durables et en développant des assurances vertes.

Le secteur tunisien des assurances est à un moment charnière de son développement. S'il a su démontrer sa solidité et sa croissance, sa capacité à relever les défis de la digitalisation, de la régulation et des nouveaux risques déterminera sa future performance et sa contribution effective au développement économique de la Tunisie.