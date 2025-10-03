Tunisie: Coopération Tuniso-Italienne - Projet TANIT - Renforcer les synergies pour construire une agriculture durable et résiliente

L'Ecole supérieure d'agriculture de Mograne (ESA Mograne) a accueilli hier le lancement de Tanit, l'un des plus grands projets de coopération tuniso-italien dans le domaine scientifique et technique, en présence de Hamadi Habaieb, secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, d'Alessandro Prunas, ambassadeur d'Italie en Tunisie, de Zohra Lili Chaabane, présidente de l'Institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole, Biagio Di Terlizzi, directeur du Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes de Bari, et de Slim Rouz, directeur de l'Ecole supérieure d'agriculture de Mograne.

Impactée durement par les changements climatiques notamment dans la région méditerranéenne, l'agriculture, de plus en plus à l'épreuve des épisodes successifs de sécheresse, est confrontée, aujourd'hui, à l'enjeu majeur de garantir la sécurité alimentaire aux générations futures, ce qui implique la transition vers de nouveaux systèmes agricoles résilients, durables, respectueux de l'environnement et qui s'adaptent aux changements climatiques.

C'est dans ce cadre que s'inscrit Tanit, l'ambitieux projet de coopération scientifique et technique italo-tunisien, qui a pour principal objectif de mobiliser les chercheurs des deux côtés de la Méditerranée afin de développer des modèles agricoles performants et moins vulnérables au changement climatique.

«La sécheresse est un problème qui touche malheureusement aussi bien l'Italie que la Tunisie, a affirmé l'ambassadeur d'Italie Alessandro Prunas. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer Tanit, qui est le plus grand projet de coopération tuniso-italien, au renforcement de la résilience hydrique et alimentaire».

La recherche : un pont entre les cultures

Ce projet phare, qui incarne la volonté de renforcer la coopération stratégique entre les deux pays et qui exprime l'engagement commun pour une agriculture moderne, durable, résiliente et garant de la sécurité alimentaire, pouvant servir de modèle pour la région de la Méditerranée, s'articule autour de trois principaux volets, à savoir le traitement des eaux usées, l'amélioration du rendement du secteur agricole dans plusieurs régions et le soutien à la formation, à la recherche et à l'innovation.

«L'objectif de ce projet est de mettre en évidence et en commun des synergies dans le domaine de la coopération scientifique et technique. La recherche est un pont entre les cultures qui permet de relever des défis communs. Ce projet offre des perspectives d'amélioration et de transfert des connaissances à travers la mise en place de stratégies et d'outils de formation afin de développer un modèle d'agriculture innovant, durable et résilient et garantir la sécurité alimentaire dans les années à venir», a relevé, à son tour, Hamadi Habaieb, secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche.

Améliorer le rendement agricole dans les régions

Grâce à un financement italien s'élevant à 34 millions d'euros qui sera complété par un fonds additionnel de 200 millions d'euros, le projet permettra l'irrigation de 20.000 hectares à partir du traitement et de la réutilisation des eaux usées provenant des stations d'épuration.

Le projet Tanit prévoit, par ailleurs, l'amélioration du rendement des activités agricoles dans les régions tunisiennes les plus impactées par le changement climatique grâce à des technologies modernes de grande précision en plus de la création d'un centre italo-tunisien technologique intégré multifonctionnel (Ctim) qui sera aménagé au sein de l'Ecole supérieure d'agriculture de Mogran (Zaghouan).

« Tanit est une initiative qui fait partie d'un projet plus vaste, le plan Mattei pour l'Afrique, lancé par la présidente du Conseil des ministres Mme Meloni dans une perspective de partenariat d'égal à égal. L'ampleur de ce projet et son ambition témoignent de la qualité des relations entre l'Italie et la Tunisie et de l'importance de ces liens pour l'Italie », a affirmé l'ambassadeur d'Italie en Tunisie.