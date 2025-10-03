Ghana: Cacao - Le pays augmente de 12,3% le prix payé à ses producteurs

Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao derrière la Côte d'Ivoire, a annoncé le 2 octobre 2025 une augmentation de 12,3% du prix payé aux producteurs pour la saison 2025/26, invoquant la hausse des prix mondiaux et les efforts visant à améliorer les moyens de subsistance des producteurs.

Après la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, c'est au tour du Ghana, deuxième producteur mondial, d'appliquer une augmentation sur les prix du cacao pour la campagne 2025/2026. Le gouvernement ghanéen a annoncé le 2 octobre 2025 une hausse de plus de 12% du prix payé aux producteurs locaux, en se calquant sur la hausse des cours mondiaux. Le secteur est très réglementé et les planteurs sont contraints de vendre leur production a un organisme public qui fixe les prix chaque année.

Pour cette campagne annuelle, le cacao ghanéen se négociera à 3,92 euros le kilos, soit 30 centimes de moins qu'en Côte d'Ivoire, qui a annoncé rémunérer le 1er octobre ses producteurs 4,26 euros le kilo.

Ce nouveau tarif entre en vigueur dès ce vendredi au Ghana. Le ministre des Finances a indiqué que cette augmentation « reflète l'engagement continu du gouvernement à garantir que les agriculteurs reçoivent une juste rémunération pour leurs efforts ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la foulée, Cassiel Ato Forson a également annoncé la poursuite des programmes de soutien aux agriculteurs, notamment la distribution gratuite d'engrais, de pesticides et de pulvérisateur et des aides pour les études de leurs enfants.

Des agriculteurs privilégient la contrebande ou l'exploitation illégale d'or

Cette hausse de plus de 12% du prix du cacao au Ghana s'inscrit dans une dynamique d'explosion des cours du cacao ces dernières années. Pourtant de nombreux agriculteurs ghanéens se plaignent de prix encore trop faibles, au point d'abandonner parfois leurs champs pour se tourner vers l'exploitation illégale d'or.

Une partie des récoltes du Ghana pourrait aussi être frauduleusement revendue en Côte d'Ivoire pour profiter du tarif légèrement plus élevé dans le pays voisin, avec un risque de pertes fiscales et une traçabilité compromise.

Le cacao est la troisième source de revenus à l'exportation du Ghana après l'or et le pétrole. Il représente environ 10% du PIB du pays et dépend fortement des petits exploitants. Il fait vivre un million d'habitants, sur les 33 que compte ce pays d'Afrique de l'Ouest.