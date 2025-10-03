Cameroun: Présidentielle - Le porte-à-porte hors des grandes villes pour convaincre les indécis

À côté des meetings, au Cameroun, la campagne présidentielle se mène aussi avec du porte-à-porte. Plusieurs partis politiques utilisent cette approche. C'est le cas des jeunes militants du Front démocrate camerounais (FDC), parti qui présente Hiram Iyodi. Ils ont investi les ruelles de Sa'a, un arrondissement du département de la Lekié à quelques dizaines de kilomètres de Yaoundé. Leur objectif : séduire des électeurs indécis. Reportage.

Dans le quartier de Sa'a, à quelques kilomètres de la capitale du Cameroun, des jeunes militants, comme Nyobe, frappent aux portes, une à une. « Nous faisons une campagne de terrain qui nous permettra non seulement de faire connaître notre candidat mais aussi d'édifier la population sur son programme et sur ses aspirations, souligne-t-il. Nous avons choisi de venir ici, à Sa'a, parce que pour nous, aucune localité n'est trop petite pour être écumée. Le Cameroun ne se résume pas seulement à deux grandes villes telles que Yaoundé et Douala ».

Le but de cette campagne de proximité est de séduire des électeurs potentiels. Mais la prudence reste de mise. Ici, les gens préfèrent souvent taire leurs opinions politiques. « On va voire qui est le meilleur candidat », se contente de souligner une femme. Une autre glisse : « Il faut d'abord voir la campagne. C'est surtout par rapport à ça qu'on va voter. » Une troisième explique : « Il y a encore des meetings, donc on attend encore. »

« Jusqu'à présent, j'ai vu seulement deux partis politiques »

Dans ce fief du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), le parti du président Paul Biya, les habitants voient passer très peu de candidats depuis le début de la campagne. Les grands meetings, sont réservés pour les grandes villes, ce que regrette un habitant : « Je crois que, jusqu'à présent, j'ai vu deux partis politiques, le FDC et bien évidemment le RDPC. D'ici le 12 octobre, on verra bien qui sont ceux qui vont venir nous présenter leur programme politique. »

La campagne présidentielle bat son plein au Cameroun. Les neuf candidats de l'opposition toujours en lice n'ont plus que jusqu'à samedi 11 octobre, veille du scrutin, pour tenter de convaincre les indécis.