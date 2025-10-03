Algérie: Luca, fils de Zinédine Zidane, va jouer pour les Fennecs du foot

3 Octobre 2025
Radio France Internationale

Le gardien franco-algérien Luca Zidane, fils de la légende de l'équipe de France Zinédine Zidane, a été convoqué jeudi par l'Algérie en vue des deux derniers matches de qualification pour le Mondial-2026, contre la Somalie et l'Ouganda.

Luca Zidane, 27 ans, qui évolue actuellement au FC Grenade, en deuxième division espagnole, a changé de nationalité sportive mi-septembre et va désormais porter les couleurs des Fennecs, après avoir représenté les Bleus dans les catégories de jeunes.

Étant donné qu'il n'avait jamais rejoint l'équipe de France A, il était resté éligible pour jouer avec l'Algérie, le pays de ses grands-parents paternels.

« Si j'ai convoqué ce joueur, c'est qu'il mérite d'être convoqué, a expliqué le sélectionneur algérien. Je suis convaincu qu'avec ses caractéristiques, parce que c'est un joueur qu'on suit depuis longtemps, il peut nous apporter d'autres qualités dans le groupe. Est-ce qu'il sera le gardien numéro 1 ou numéro 2 ? C'est prématuré d'en parler maintenant. »

En tête du groupe G (zone Afrique) avec 19 points, la sélection algérienne est en position très favorable en vue d'une qualification pour le Mondial-2026, avant d'affronter la Somalie, le 9 octobre, puis l'Ouganda cinq jours plus tard.

Formé au Real Madrid

Les Fennecs sont par ailleurs qualifiés pour la CAN 2025, qui doit débuter le 21 décembre au Maroc. Ils évolueront dans le groupe E avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan.

International français jusqu'en U20 (moins de 20 ans), Luca Zidane, deuxième fils de l'icône du football français, a été formé au Real Madrid, avec qui il a même débuté en équipe première en 2018. Il a ensuite été prêté une saison au Racing Santander, puis a évolué deux années au Rayo Vallecano, contribuant à faire remonter le club en Liga en 2021. En septembre 2022, il s'était engagé avec Eibar, en D2 espagnole, quelques mois après la fin de son contrat au Rayo.

La famille Zidane est originaire d'un village de la région de Béjaïa, à plus de 250 km à l'est d'Alger. Zinédine Zidane s'est rendu au moins deux fois en Algérie depuis qu'il a pris sa retraite à l'issue du Mondial 2006 en Allemagne, notamment en décembre cette année-là sur invitation du défunt président Abdelaziz Bouteflika. Il avait été accueilli en héros.

