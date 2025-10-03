communiqué de presse

En marge de la soixantième session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le Groupe africain, avec l'appui du Représentant permanent de l'Union africaine, a organisé, le 1er octobre 2025, son deuxième événement de grande mobilisation, qui a pris la forme d'une réception, afin de galvaniser un soutien accru en faveur de l'éradication du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l'intolérance qui y est associée dans le monde.

Après une première initiative tenue en 2024 sous le thème de l'UA « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations », l'édition de 2025 a été organisée sous le thème « Célébrer le 60ème anniversaire de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD) et intensifier les efforts de mise en oeuvre complète et efficace de la Déclaration et du Programme d'action de Durban (DDPA) ».

À cette occasion, les Ambassadeurs d'Afrique du Sud et du Ghana ont prononcé des discours au nom du Groupe africain. Ils ont souligné que l'ICERD et la DDPA demeurent des avancées majeures dans la lutte mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, dans la mesure où elles s'attaquent aux racines historiques profondes du racisme contemporain.

Les distingués orateurs ont également souligné que le fléau de la discrimination, y compris le racisme structurel et systémique, reste la principale cause de la pauvreté, de la marginalisation, de l'exclusion sociale et des inégalités, et qu'il continue de compromettre les efforts mondiaux visant à éradiquer ces problèmes fondamentaux qui touchent les communautés marginalisées à travers le monde.

Le président-rapporteur du Groupe de travail intergouvernemental sur la mise en oeuvre complète de la Déclaration et du Programme d'action de Durban a souligné la nécessité d'adopter des approches croisées et holistiques pour garantir l'efficacité des politiques et autres mesures de lutte contre le fléau du racisme, grâce à la mise en oeuvre complète et effective de la Déclaration et du Programme d'action de Durban.

Dans le même esprit, le représentant du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a souligné que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance associée persistent dans nos sociétés, alimentés par des structures de pouvoir établies, des intérêts particuliers, une inertie institutionnelle et des stéréotypes préjudiciables, souvent enracinés dans l'héritage du colonialisme et de l'esclavage. Il a également exprimé son soutien aux initiatives de l'UA visant à combattre le racisme et à s'attaquer à ses conséquences et à ses manifestations contemporaines.

Le Groupe africain a rappelé le thème de l'année 2025 de l'UA, « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations », tout en soulignant la nécessité d'une mobilisation internationale autour de cette vision stratégique portée par l'UA.

Grâce à cette initiative ayant rassemblé des États membres de toutes les régions, des mécanismes des Nations Unies et des représentants de la société civile, le Groupe africain à Genève a réaffirmé son engagement résolu et son appropriation pleine et entière de la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée.

La Délégation permanente de l'Union africaine et le Groupe africain tiennent à exprimer leur profonde gratitude envers la Délégation de l'Afrique du Sud pour le soutien précieux et inestimable apporté lors de cet événement important.

