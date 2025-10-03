Afrique: Para-athlétisme - Mondiaux-2025 - Raoua Tlili offre à la Tunisie sa deuxième médaille d'or

Tunis — La Tunisienne Raoua Tlili a remporté la médaille d'or dans l'épreuve du lancer du disque, catégorie F41, ce vendredi matin, lors des Championnats du monde de para-athlétisme qui se déroulent dans la capitale indienne, New Delhi.

Raoua Tlili a réalisé un lancer de 33,81 m, devançant l'Équatorienne Estefany Lopez Macas (29,81 m) et l'Ouzbèke Navroza Akhmatova (28,83 m).

Il s'agit de la deuxième médaille remportée par Raoua Tlili dans cette compétition mondiale, après le bronze au lancer du poids, catégorie F41.

Grâce à ce nouveau sacre, la Tunisie porte son total à 5 médailles : 2 d'or, 2 d'argent et 1 de bronze.

Pour rappel, Yassine Gharbi avait remporté l'or au 400 m fauteuil, catégorie T54, Marwa Brahmi l'argent au lancer de massue, catégorie F32, et Yassine Guenichi l'argent au lancer du poids, catégorie F36.