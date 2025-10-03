Tunisie: Le chef de la République ordonne la levée des obstacles aux sociétés communautaires

2 Octobre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné jeudi la levée de tous les obstacles entravant le développement des sociétés communautaires et appelé à une campagne médiatique intensive pour promouvoir ce dispositif, lors d'une réunion au Palais de Carthage avec le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chouad.

Cette initiative intervient après la signature par le chef de l'État d'un décret portant amendement de certaines dispositions du décret-loi n°2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux sociétés communautaires.

L'objectif affiché est de simplifier les procédures administratives et d'ouvrir de nouvelles opportunités aux porteurs de projets, notamment les jeunes.

Le président a insisté sur la nécessité d'accompagner pleinement les participants à ces structures, tout en dénonçant toute tentative de dénigrement à leur encontre.

Il a souligné que les sociétés communautaires constituent un levier essentiel pour permettre aux jeunes de créer leur propre richesse et de participer activement au développement économique et social de toutes les régions du pays.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.