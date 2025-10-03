Tunisie: Le chef de la République ordonne la levée des obstacles aux sociétés communautaires

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a ordonné jeudi la levée de tous les obstacles entravant le développement des sociétés communautaires et appelé à une campagne médiatique intensive pour promouvoir ce dispositif, lors d'une réunion au Palais de Carthage avec le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chouad.

Cette initiative intervient après la signature par le chef de l'État d'un décret portant amendement de certaines dispositions du décret-loi n°2022-15 du 20 mars 2022 relatif aux sociétés communautaires.

L'objectif affiché est de simplifier les procédures administratives et d'ouvrir de nouvelles opportunités aux porteurs de projets, notamment les jeunes.

Le président a insisté sur la nécessité d'accompagner pleinement les participants à ces structures, tout en dénonçant toute tentative de dénigrement à leur encontre.

Il a souligné que les sociétés communautaires constituent un levier essentiel pour permettre aux jeunes de créer leur propre richesse et de participer activement au développement économique et social de toutes les régions du pays.