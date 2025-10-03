Tunisie: Le chef de l'Etat souligne la nécessité de redoubler d'efforts pour assurer le retour rapide des Tunisiens détenus par les forces de l'occupation

TUNIS — Le président de la République Kaïs Saïed, a insisté, lors de son entretien, ce jeudi, au Palais de Carthage, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, sur la nécessité de redoubler d'efforts afin d'assurer, dans les plus brefs délais, le retour des Tunisiens retenus par les forces de l'entité sioniste.

Les militants Tunisiens se trouvaient à bord de la Flottille "Somoud" visant à briser le blocus imposé à Gaza.

Selon un communiqué de la République, le Chef de l'État a assuré que "des actions diplomatiques intenses et ininterrompues sont menées depuis plusieurs jours". "L'État tunisien n'abandonnera jamais ses responsabilités nationales."

"Toute la Tunisie reste ferme et fidèle à ses positions de principe. Sa voix est désormais entendue et respectée dans le monde entier concernant les crimes de génocide commis par l'ennemi sioniste à l'encontre du peuple palestinien," a-t-il encore souligné.

Le président de la République a réitéré, dans ce contexte, la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à recouvrer l'ensemble de ses droits et à établir son État indépendant sur l'ensemble de la Palestine avec pour capitale Al-Qods.