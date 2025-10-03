Tunisie: Fermeture temporaire du pont mobile de Bizerte pour travaux de maintenance

3 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La direction régionale de l'équipement à Bizerte a annoncé la fermeture temporaire de la circulation routière et maritime sur le pont mobile de Bizerte dans la nuit de vendredi à samedi.

Selon un communiqué, la circulation sera interrompue de manière intermittente, à quatre reprises, entre minuit et 4 heures du matin du samedi 4 octobre, pour une durée de 15 minutes à chaque fois.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du programme de maintenance et de suivi périodique de la plaque métallique du pont mobile. Elle permettra au bureau d'études chargé des inspections techniques de préparer les futurs travaux de réfection du revêtement métallique.

La direction régionale de l'équipement a appelé les usagers à prendre les précautions nécessaires et à respecter les consignes des services de circulation afin de garantir le bon déroulement de cette opération.

