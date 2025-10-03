Le Président de la République a reçu, hier, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, pour un entretien consacré à plusieurs volets de la politique sociale de l'État.

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité d'aborder l'ensemble des problématiques selon une approche globale, soulignant que des mesures urgentes doivent être prises, mais qu'elles doivent s'inscrire dans une vision d'ensemble en préparation, au bénéfice des chômeurs de toutes catégories.

Le Chef de l'État a également évoqué la question de la sous-traitance, appelant à l'application stricte de la loi et à la recherche de solutions rapides pour protéger les travailleurs soumis à des pressions abusives. « Une seule goutte de sueur est une responsabilité sacrée », a-t-il affirmé, rappelant que la justice sociale constitue le socle du développement et de l'investissement dans un climat stable où chacun peut jouir de ses droits légitimes.