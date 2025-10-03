Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, M. Riadh Chaoued, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Lors de cette rencontre, le Chef de l'État a donné ses instructions pour lever tous les obstacles et contrer toute tentative de découragement, tout en accompagnant les participants dans les sociétés communautaires.

Il a récemment promulgué le décret portant modification de certaines dispositions du décret n°15 de 2022, daté du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires, précisant que cette révision vise à simplifier les procédures et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les fondateurs de ces sociétés.

Kaïs Saïed a également insisté sur la nécessité d'une communication intensive, rappelant que ce type de sociétés permettra notamment aux jeunes non seulement de créer de la richesse pour eux-mêmes, mais aussi de contribuer au développement de toutes les régions dans divers secteurs.