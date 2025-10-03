Tunisie: Recevant le ministre de l'emploi - Le Président encourage le développement des sociétés communautaires pour stimuler l'emploi

3 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, M. Riadh Chaoued, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

Lors de cette rencontre, le Chef de l'État a donné ses instructions pour lever tous les obstacles et contrer toute tentative de découragement, tout en accompagnant les participants dans les sociétés communautaires.

Il a récemment promulgué le décret portant modification de certaines dispositions du décret n°15 de 2022, daté du 20 mars 2022, relatif aux sociétés communautaires, précisant que cette révision vise à simplifier les procédures et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les fondateurs de ces sociétés.

Kaïs Saïed a également insisté sur la nécessité d'une communication intensive, rappelant que ce type de sociétés permettra notamment aux jeunes non seulement de créer de la richesse pour eux-mêmes, mais aussi de contribuer au développement de toutes les régions dans divers secteurs.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.