Angola: Le renforcement du marché des capitaux, moteur du développement durable

Luanda — Le développement durable de l'Angola repose sur l'innovation financière, le renforcement du marché des capitaux et la mobilisation de ressources pour des projets ayant un impact direct sur la vie de la population, a déclaré ce mercredi à Luanda le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Otoniel dos Santos.

S'exprimant lors de l'ouverture du séminaire sur le marché des obligations durables, le dirigeant a déclaré que l'avenir de la finance durable en Angola dépend de la capacité collective à innover, à créer des partenariats solides et à mettre le marché des capitaux au service du développement.

Selon le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, l'Angola s'aligne sur les meilleures pratiques internationales en matière de finance durable.

Il a souligné que l'Angola cherchait à trouver des solutions adaptables aux réalités et aux priorités nationales, en étroite collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

À cet égard, Otoniel dos Santos a souligné que l'Angola avait, pour la première fois en mai dernier, émis des obligations durables par le gouvernement, une opération baptisée « Green and Social Bonds», pour un montant de 64 millions de dollars américains.

Ces ressources, a-t-il expliqué, seront affectées à des projets structurels, tels que le renforcement de la sécurité hydrique, la promotion d'une agriculture durable, le développement économique et social local et la préservation de l'environnement.

Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor a exhorté les participants au séminaire à profiter de cette formation pour partager leurs connaissances, identifier les défis et trouver des solutions objectives.

À cette occasion, Cristina Lourenço, présidente du conseil d'administration de la Bourse de valeurs d'Angola (BODIVA), a qualifié cet événement de plateforme stratégique pour le renforcement du marché des capitaux angolais.

Elle a déclaré qu'il s'agissait d'une occasion d'explorer le potentiel transformateur des instruments durables pour l'économie et les communautés en Angola.

La patronne de BODIVA a souligné la nécessité d'explorer des instruments tels que les obligations vertes, bleues, sociales et durables, et de comprendre leur fonctionnement, leurs structures et leur application à la réalité angolaise.

À cette fin, a-t-elle déclaré, la voie à suivre passe par l'innovation technologique, la crédibilité internationale et l'impact local ; « d'où la nécessité de poursuivre les efforts pour permettre l'émission et la négociation d'instruments financiers conformes aux Objectifs de développement durable (ODD) ».

De son côté, Denise António, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Angola, a déclaré que le financement du développement ne dépend plus de ce que les gouvernements peuvent faire seuls, car ils disposent de ressources publiques limitées.

« L'avenir dépend de notre capacité à attirer les capitaux privés, facteur clé du développement, et à transformer les marchés financiers en moteurs de transformation », a-t-elle ajouté.

Pour Denise António, des instruments tels que les obligations vertes, bleues, sociales et durables ne sont pas de simples produits financiers, mais servent de pont pour canaliser la confiance et l'investissement vers les domaines les plus importants, tels que l'énergie propre, l'agriculture durable, la gestion des déchets, la protection de la biodiversité et les infrastructures résilientes.

Dans le cas de l'Angola, la représentante du PNUD a estimé que le moment était opportun pour continuer d'investir dans la diversification au-delà du pétrole, le renforcement de la résilience et la protection des ressources naturelles, qui nécessitent de nouvelles voies d'investissement.

« La finance durable est la voie à suivre et, en même temps, elle aide le pays à respecter ses engagements climatiques, dont dépendent les générations futures », a-t-elle souligné.

Le séminaire de formation sur le marché des obligations durables est une initiative conjointe de la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).