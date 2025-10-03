Gabon: Législatives à Lambaréné - Paul-Marie Gondjout officialise le ralliement de Léa Bendome et promet la « libération » du 1er arrondissement

3 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par ECPMG

C'est un tournant dans la campagne législative du 1er arrondissement de Lambaréné. Ce jeudi, lors d'un meeting tenu en plein coeur de la circonscription, le candidat de l'Union Démocratique et le Bâtisseurs (UDB), Paul-Marie Gondjout, a officialisé le ralliement de Léa Bendome, arrivée troisième au premier tour.

Une alliance qui rebat les cartes de l'élection en cours à l'approche du scrutin décisif du 11 octobre. « Nous sommes là à l'invitation de Léa, parce qu'elle a voulu nous donner son soutien », a déclaré Gondjout devant une foule compacte. Ce soutien, présenté comme un acte de conviction, marque la consolidation d'un front du changement autour du candidat UDB.

Dans un discours offensif, Gondjout a appelé à « tourner la page » d'un système qu'il juge épuisé. « Les temps anciens sont terminés », a-t-il affirmé, avant de tracer un parallèle historique : « Le 30 août 2023, le CTRI a libéré le Gabon. Le 11 octobre 2025, nous allons libérer le 1er arrondissement de Lambaréné. »

Le candidat n'a pas mâché ses mots à l'égard de ses adversaires, dénonçant « les mêmes menaces, les mêmes embrigadements » et une forme de confiscation locale du pouvoir. « Certains ont pensé que Lambaréné était leur propriété et qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils veulent. Mais ces temps-là sont terminés grâce à la volonté du peuple », a-t-il lancé.

Revenant sur les résultats du premier tour, Gondjout a revendiqué une dynamique ascendante : « Ils ont pensé nous mettre à terre. Cependant, nous sommes passés devant eux. Au second tour, nous allons carrément les mettre de côté. »

Le ton s'est fait plus solennel en fin de discours, avec un appel à la mobilisation citoyenne : « Le temps du changement est arrivé. Le temps de la libération est là. Et vous devez le comprendre. Ne vous laissez pas embrigader. »

Porté par le soutien de Bendome, Gondjout a conclu sur une note de construction collective : « Aujourd'hui, c'est le temps de l'UDB, c'est le temps d'Oligui Nguema, c'est le temps du changement. Nous voulons que ce pays change. Nous voulons que Lambaréné change. Et nous allons construire ensemble Lambaréné, parce que nous sommes des bâtisseurs. »

Ce ralliement stratégique est bien parti pour faire basculer l'issue du second tour. Dans une ville marquée par les recompositions politiques post-CTRI, l'UDB entend incarner une alternative crédible et structurée.

