Madagascar: Les manifestations se poursuivent malgré la démission du gouvernement

Antananarivo — Les manifestations antigouvernementales se poursuivent à Madagascar, où des milliers de manifestants sont descendus dans les rues hier, 2 octobre, dans plusieurs villes pour demander la démission du président Andry Rajoelina, bien que celui-ci ait limogé il y a quelques jours l'ensemble du gouvernement dans le but d'apaiser le mécontentement croissant (voir Fides 29/9/2025).

Les manifestations, qui ont débuté le 25 septembre, ont été alimentées par la frustration face à la mauvaise gouvernance et aux pénuries persistantes d'eau et d'électricité. Les appels à la démission de Rajoelina se sont intensifiés à la suite d'une violente répression qui a fait au moins 22 morts et des centaines de blessés, selon les Nations unies, un bilan que le gouvernement conteste.

La cause déclencheuse des manifestations a été l'arrestation, le 19 septembre, de deux personnalités politiques importantes qui avaient organisé une manifestation pacifique dans la capitale Antananarivo pour protester contre les problèmes chroniques d'approvisionnement en eau et en électricité.

Ce sont surtout les jeunes de la « génération Z » qui descendent dans la rue, incités par les appels lancés sur les réseaux sociaux, exprimant leur volonté d'avoir leur mot à dire sur l'avenir de leur pays.

Les manifestants ont proclamé une pause de 24 heures dans les manifestations dans la capitale Antananarivo. « Il ne s'agit pas d'un retrait, mais d'une stratégie : nous reviendrons plus unis, plus forts », affirme la Gen Z Madagascar sur Facebook. Les manifestations se poursuivent toutefois dans d'autres villes de la Grande Île, comme à Toliara, à 925 km au sud d'Antananarivo, où des centaines de manifestants sont descendus dans la rue en criant « Dehors Rajoelina ». À Diego Suarez, à 950 km au nord, les jeunes poursuivent leurs manifestations pacifiques, escortés par les forces de l'ordre, tout comme dans la grande ville de l'extrême nord, Antsiranana.