Afrique de l'Ouest: Bourse - Hausse de 4,328 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale de la BRVM ce 2 octobre 2025

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 4,328 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 2 octobre 2025.

Cette capitalisation est passée de 23 517,125 milliards de FCFA la veille à 23 521,453 milliards de FCFA ce jeudi 2 octobre 2025. Cette augmentation est occasionnée par la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a connu une hausse de 26,047 milliards, en passant de 12 538,591 milliards FCFA la veille à 12 564,638 milliards FCFA ce jeudi 2 octobre 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est retrouvée avec une baisse de 21,719 milliards, se situant à 10 956,815 milliards FCFA contre 10 978,534 milliards FCFA le 1er octobre 2025.

La valeur totale des transactions est de nouveau au-dessus du milliard FCFA, s'établissant à 1,094 milliard FCFA contre 597,926 millions FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a connu une progression de 0,21% à 325,88 points contre 325,21 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,30% à 161,61 points contre 161,13 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,12% à 137,11 points contre 137,27 points la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 1 225 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 2 905 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 2 705 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 1 250 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,89% à 1 180 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 630 FCFA), Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Bénin (moins 4,21% à 5 010 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 1 000 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,75% à 17 505 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,01% à 11 215 FCFA).