Afrique de l'Ouest: Bourse - Hausse de 4,328 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale de la BRVM ce 2 octobre 2025

2 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

La capitalisation boursière globale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 4,328 milliards FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 2 octobre 2025.

Cette capitalisation est passée de 23 517,125 milliards de FCFA la veille à 23 521,453 milliards de FCFA ce jeudi 2 octobre 2025. Cette augmentation est occasionnée par la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci a connu une hausse de 26,047 milliards, en passant de 12 538,591 milliards FCFA la veille à 12 564,638 milliards FCFA ce jeudi 2 octobre 2025. Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est retrouvée avec une baisse de 21,719 milliards, se situant à 10 956,815 milliards FCFA contre 10 978,534 milliards FCFA le 1er octobre 2025.

La valeur totale des transactions est de nouveau au-dessus du milliard FCFA, s'établissant à 1,094 milliard FCFA contre 597,926 millions FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a connu une progression de 0,21% à 325,88 points contre 325,21 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,30% à 161,61 points contre 161,13 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 0,12% à 137,11 points contre 137,27 points la veille.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 1 225 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,39% à 2 905 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 2 705 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,38% à 1 250 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 4,89% à 1 180 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 630 FCFA), Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Bénin (moins 4,21% à 5 010 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 2,91% à 1 000 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 2,75% à 17 505 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 2,01% à 11 215 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.