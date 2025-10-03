Togo: Le Sénat promet un budget exemplaire

3 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, a dévoilé jeudi les attentes de son institution concernant le projet de loi de finances 2026, qui sera prochainement soumis à l'Assemblée nationale avant son examen par la chambre haute.

Selon lui, le budget devra répondre à trois priorités majeures :

consolider les acquis du développement, notamment à travers la mise en oeuvre d'une nouvelle feuille de route gouvernementale,

renforcer la compétitivité de l'économie face aux chocs externes dans un contexte international incertain,

accélérer la transformation structurelle de la gouvernance dans des secteurs clés comme la santé, l'éducation et l'agriculture.

« Les défis sont immenses. Mais notre détermination l'est encore plus grande. Le Sénat contribuera à ce que les ressources de la nation soient allouées de manière optimale pour servir la République, une République exemplaire », a affirmé M. Barqué lors de la rentrée parlementaire.

L'ouverture de la session a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, la vice-présidente Myriam Dossou d'Almeida, et le ministre des Relations avec les institutions, Pacôme Adjourouvi.

