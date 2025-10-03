Afrique de l'Ouest: Mamadou Moustapha Loum veut donner un nouvel élan aux relations Dakar-Lomé

3 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

Le président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, a reçu jeudi les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Sénégal au Togo, Mamadou Moustapha Loum.

Le diplomate a salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Dakar, et a réaffirmé son engagement à renforcer le partenariat bilatéral, notamment dans les domaines économique, agricole, commercial et culturel.

Il a rappelé que sa mission s'inscrivait dans la continuité des échanges de haut niveau entre les deux pays, après la récente visite du président Bassirou Diomaye Faye à Lomé.

M. Loum a également souligné la volonté commune du Sénégal et du Togo de promouvoir l'intégration sous-régionale.

Juriste et administrateur civil de formation, Mamadou Moustapha Loum compte près de 30 ans d'expérience diplomatique. Avant sa nomination, il était Consul général du Sénégal à Madrid, après avoir occupé divers postes à New York, Washington et Kingston.

