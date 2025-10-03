Sénégal: Direction générale des impôts et des domaines - A cause d'un problème technique, les services en ligne indisponibles temporairement

3 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Dans un communiqué de presse, la Direction générale des impôts et des domaines (Dgid) informe les usagers de l'indisponibilité temporaire de ses services en ligne.

Cette interruption, explique-t-on, est liée à un problème technique identifié, pour lequel des mesures de sécurité préventives ont immédiatement été prises afin de contenir la situation et renforcer la protection des infrastructures.

La Dgid tient à rassurer l'ensemble des usagers : la situation est maîtrisée et toutes les dispositions sont en cours pour assurer un rétablissement complet du réseau.

Parallèlement, elle précise qu'un plan de continuité du service est déployé afin de réduire au maximum l'impact sur les usagers.

Ainsi, toutes les demandes de service et toutes les opérations de paiement peuvent être effectuées au niveau de nos guichets contre délivrance de quittances sécurisées.

