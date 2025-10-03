Angola: La Croix-Rouge angolaise renforce ses capacités de réponse humanitaire

Luanda — La Croix-Rouge d'Angola (CVA) renforce ses capacités pour répondre aux besoins humanitaires des populations les plus vulnérables, a annoncé sa présidente, Delfina Cumandala.

La responsable s'exprimait lors du Thé de solidarité, organisé mardi à Luanda, pour l'annonce officielle du gala de charité de la CVA, prévu le 3 décembre.

Selon Mme Cumandala, ce renforcement intervient dans un contexte de vulnérabilité croissante dans plusieurs régions d'Angola, qui exige une culture de solidarité, de responsabilité civique et de préparation aux situations d'urgence.

« Nous oeuvrons pour que la Croix-Rouge angolaise soit plus proche des communautés, avec une présence territoriale renforcée, des capacités techniques accrues et davantage de ressources humaines prêtes à intervenir avec efficacité et dignité », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la CVA est une institution moderne et dynamique qui vise à positionner l'Angola sur la scène internationale des grands événements de solidarité.

La présidente de la CVA a ajouté que l'objectif principal est de sensibiliser et de mobiliser le soutien aux enfants atteints de cancer, en particulier ceux qui reçoivent un traitement dans l'unité d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Heróis de Kifangondo.

Delfina Cumandala a salué la force des enfants touchés par le cancer, qu'elle a décrits comme « petits par la taille, mais géants par le courage».

Elle a souligné le rôle historique de la CVA, dont la mission principale est de protéger la vie et la dignité humaine.

« Ce n'est pas seulement une rencontre pour parler de charité, mais plutôt une rencontre pour parler de développement humain », a-t-elle souligné.

La présidente a appelé à la participation active et continue de la société angolaise à la promotion de la vie et de l'espoir.

L'événement a réuni des représentants de la société civile, des femmes d'affaires et d'autres acteurs.