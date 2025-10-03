Angola: Luanda - Route Suave-Kimbango rouverte à la circulation

1 Octobre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par PLA/HDC/OHA/LUZ

Cazenga — La route Suave-Kimbango, longue de huit kilomètres, a été rouverte à la circulation ce mercredi après 18 mois de travaux de réhabilitation.

Les travaux, effectués sur cette route reliant les municipalités de Viana et de Kilamba Kiaxi, comprenaient la pose d'un nouvel asphalte, la pose de trottoirs, l'éclairage public et la mise en place d'une signalisation horizontale et verticale.

La réouverture a été annoncée par le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et du Logement, Carlos Alberto dos Santos.

Selon le ministre, la route est moderne grâce à des travaux du système de drainage des eaux, ce qui permettra de mieux circuler pendant la prochaine saison des pluies.

Le ministre a expliqué que les travaux ne se limitaient pas à ce tronçon de huit kilomètres, car ils s'inscrivent dans un ensemble de routes visant à améliorer l'accès à Luanda.

Le gouverneur de la province de Luanda, Luís Manuel Nunes, a déclaré que la circulation sur la route Suave-Kimbango s'était améliorée, précisant que d'autres travaux étaient en cours, notamment sur la route Viana-Camama.

Selon le gouverneur, l'une des préoccupations et priorités du Gouvernement provincial de Luanda et du Ministère des Travaux Publics est la réhabilitation du réseau routier de la capitale angolaise.

Lire l'article original sur ANGOP.

