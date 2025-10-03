Angola: Les autorités traditionnelles reconnues comme piliers de la cohésion sociale

Menongue — La vice-gouverneure de la province de Cubango chargée des affaires politiques, sociales et économiques, Helena Chimena, a reconnu aujourd'hui à Menongue le rôle crucial des autorités traditionnelles, véritables piliers de la cohésion sociale et gardiennes de l'identité culturelle des communautés.

Prenant la parole à l'ouverture de la réunion de l'Association nationale de la souveraineté traditionnelle (ANSTA), la dirigeante a exprimé sa gratitude pour le choix de Cubango comme hôte de cet événement, qui réunit des représentants de différentes régions du pays.

« Nous sommes honorés d'avoir l'opportunité d'accueillir ce magnifique rassemblement au nom des peuples de notre mosaïque culturelle angolaise », a-t-elle déclaré, soulignant que les autorités traditionnelles représentent la fierté et l'avant-garde historique et culturelle des peuples d'Afrique, et de l'Angola en particulier.

La vice-gouverneure a souligné que, tout au long de l'histoire, les autorités traditionnelles ont joué un rôle fondamental dans la résolution des conflits, la promotion du développement communautaire et le maintien de l'ordre, notamment dans les zones rurales où la présence des structures administratives de l'État est limitée.

Pour Helena Chimena, les chefs traditionnels doivent être considérés comme des médiateurs entre l'État et les communautés, des agents de la justice selon le droit coutumier et les gardiens des valeurs et de la mémoire culturelle du peuple.

Elle a rappelé que bien avant l'arrivée des Portugais en Angola en 1482, les communautés disposaient déjà de leurs propres formes d'organisation sociale, politique et culturelle, soutenues par l'action des autorités traditionnelles.

« Nous ne pouvons ignorer le fait que, depuis la nuit des temps, les problèmes communautaires sont abordés et résolus par les chefs traditionnels, qui assurent l'harmonie et la stabilité sociale », a-t-elle souligné, citant cet héritage comme une source d'inspiration pour aujourd'hui.

Selon le vice-gouverneur, la réunion de l'ANSTA devrait permettre d'approfondir la coopération entre les autorités traditionnelles et les administrations publiques, en privilégiant la complémentarité et la promotion du bien-être social de la population.

Helena Chimena a souligné que le dialogue entre les parties était essentiel pour consolider la paix, renforcer l'unité nationale et assurer le développement durable des communautés, notamment en milieu rural.

De son côté, le président de l'Assemblée de l'Association nationale de la souveraineté traditionnelle (ANSTA), le roi Mwatchissengue Watembo, a rappelé que le pouvoir traditionnel a toujours été présent dans la vie des communautés et que l'État reconnaît son rôle dans la résolution des problèmes locaux.

Il a insisté sur le fait que les autorités traditionnelles sont des partenaires du gouvernement, partageant la même mission : assurer le bien-être commun.

Selon le souverain, là où il n'y a pas d'autorité administrative, l'autorité traditionnelle est présente et fait le lien entre les communautés et l'exécutif. Il a défendu que les deux doivent travailler ensemble, en renforçant le dialogue permanent comme moyen de garantir un Angola uni et développé, de Cabinda à Cunene et de Lobito à Luau.

Le roi a rappelé que l'ANSTA a été institutionnalisée en 2022 dans la municipalité de Cela, province de Cuanza Sul, et que depuis lors, la mission de l'organisation est de représenter les autorités traditionnelles auprès du gouvernement, en s'appuyant sur quatre piliers : la récupération, la préservation, la diffusion et la mise à jour de l'identité culturelle angolaise.

Mwatchissengue Watembo a également noté que la première grande réunion de l'ANSTA, tenue à Bailundo avec plus de trois mille autorités traditionnelles, a identifié les principaux défis auxquels est confronté le pouvoir traditionnel dans le pays et a réaffirmé le rôle de conciliation de l'association, intervenant partout où des conflits surgissent, favorisant le dialogue, l'harmonie et le bien-être des communautés.