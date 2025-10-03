Angola: L'Exécutif angolais réaffirme son engagement face au changement climatique

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Action climatique et au Développement durable, Nascimento Soares, a réaffirmé ce mercredi à Luanda l'engagement de l'Exécutif angolais à promouvoir des solutions durables pour minimiser l'impact du changement climatique.

S'exprimant lors de l'atelier d'évaluation du programme d'innovation sur les solutions d'adaptation et de résilience climatiques, le dirigeant a souligné que ces solutions reposent sur la résilience des communautés et visent à ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus inclusif.

Nascimento Soares a précisé que l'objectif est de bâtir un Angola plus résilient face aux impacts du changement climatique, inclusif et durable.

Selon le secrétaire d'État, le pays dispose déjà d'un programme d'innovation sur les solutions d'adaptation et de résilience climatiques, conçu pour relever ces défis urgents, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de l'agriculture.

Il a expliqué que le programme vise également à renforcer les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en tant qu'acteurs clés de l'adaptation, ainsi qu'à promouvoir l'innovation, à renforcer les cadres institutionnels et à créer des opportunités économiques inclusives pour une croissance durable.

Le secrétaire d'État a rappelé que, comme d'autres pays de la région, l'Angola est confronté aux impacts croissants du changement climatique, allant des sécheresses prolongées dans le Sud à l'élévation du niveau de la mer le long des côtes.

Il a ajouté que les effets ne sont pas seulement environnementaux, mais aussi sociaux et économiques, les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et de l'agriculture, piliers fondamentaux du développement national, étant soumis à une pression croissante.

Concernant cet événement, il a déclaré qu'il représente une occasion cruciale pour les parties prenantes, les experts et les représentants du secteur d'analyser, de réfléchir et d'apporter leurs points de vue sur les priorités du projet.

Il a souligné que le succès de cette initiative dépendait de la capacité à créer des solutions robustes et ancrées dans les réalités locales.

Pour lui, cet atelier représente une étape décisive dans le processus de construction participative et dans le développement du projet.