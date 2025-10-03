Sénégal: Le PNDIES annonce 'plus d'un milliard' d'investissements pour la région de Louga

Louga — Le Programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal (PNDIES) prévoit d'investir "plus d'un milliard de francs CFA" pour un périmètre fourrager au sein du ranch de Dolly et des infrastructures d'élevage dans les trois départements de la région de Louga (nord-ouest), a-t-on appris de son coordonnateur.

Au ranch de Dolly, dans le département de Linguère, "un investissement majeur est prévu avec la mise en place d'un grand périmètre fourrager doté d'un forage et d'un centre d'incubation destiné à former les jeunes dans les métiers de l'élevage", a déclaré Dame Sow.

"Ces initiatives s'inscrivent dans une perspective de valorisation du ranch, qui dispose de 87 500 hectares exploitables", a expliqué le coordonnateur du PNDIES, jeudi à Louga, en marge d'un comité régional de développement (CRD) de présentation du programme qu'il dirige et de son mécanisme de gestion des plaintes.

Le PNDIES, élaboré par les nouvelles autorités, "est un projet intégré qui couvre toutes les chaînes de valeur animales ainsi que des activités transversales comme la culture fourragère. Il vise à contribuer à la stratégie de souveraineté alimentaire prônée par l'État" du Sénégal, selon son coordonnateur.

Selon Dame Sow, dans le cadre de ce programme financé par la Banque africaine de développement (BAD) et la BID, la Banque islamique de développement, le Centre national d'amélioration génétique (CNAG) de Dahra "sera renforcé avec l'acquisition de 16 taureaux de haute qualité pour la production de semences et l'équipement de son laboratoire aux standards internationaux".

Le département de Louga, en ce qui le concerne, va bénéficier de "la relance du Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr, où sera installé un grand centre ovin spécialisé dans la production de moutons de Tabaski".

Le coordonnateur du PNDIES a ajouté que le département de Kébémer va, de son côté, accueillir "un projet d'aménagement du marché hebdomadaire de bétail, doté d'infrastructures modernes pour un coût de 170 millions de francs CFA".

Il a insisté sur "la nécessité d'une implication des autorités administratives et des élus territoriaux ainsi que des bénéficiaires pour garantir la réussite des projets et éviter les conflits autour des sites d'implantation".

"Le dispositif de gestion des plaintes intégré au PNDIES permettra de prévenir et résoudre d'éventuels litiges afin d'assurer une exécution harmonieuse", a ajouté M. Sow.