Sénégal: Fièvre de la vallée du Rift - Aucun cas enregistré à Kaffrine, les acteurs en alerte

Kaffrine — Le directeur régional de la Santé de Kaffrine (centre), docteur Mbaye Thiam, assure qu'aucun suspect ou confirmé de fièvre de la vallée du Rift n'a été enregistré dans cette région du centre du pays, en dépit des inquiétudes suscitées par l'apparition de la maladie dans le nord du pays.

"Pour le moment, il n'y a aucun cas suspect encore moins de cas confirmé de la fièvre de la vallée du Rift dans la région de Kaffrine", a-t-il déclaré dans un entretien téléphonique avec l'APS, ajoutant que toutes les dispositions sur le plan de la prévention, pour faire face à toutes le éventualités.

Moustapha Dione, directeur régional de l'élevage et des productions animales de Kaffrine, également joint au téléphone, a signalé avoir lancé une vaste campagne de sensibilisation dans les foirails et abattoirs de la région, afin d'informer les acteurs sur la maladie, ses manifestations et ses conséquences.

"Chaque matin, avec l'ensemble des équipes des services départementaux, nous nous rendons dans les abattoirs pour sensibiliser les acteurs, contrôler et inspecter les animaux", a-t-il dit.

Les éleveurs, de leur côté, disent avoir commencé d'appliquer les consignes des autorités sanitaires.

Samba Sow, président du foirail de Missirah Wadène, assure que des mesures préventives ont été mises en place au niveau local, à partir des informations des informations reçues des services compétents de la région.