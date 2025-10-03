Mali: Mort de l'ex-député Abdoul Jalil Mansour Haïdara, tué par balles

Au Mali, Abdoul Jalil Mansour Haïdara a été tué le 2 octobre 2025, dans l'attaque de son véhicule, sur l'axe entre Ségou et Bamako. Ancien député sous la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta (2013-2020), leader religieux, promoteur de Ségou TV, il était une personnalité de cette ville.

Il est environ 16h ce jeudi lorsque Abdoul Jalil Mansour Haïdara est sur la route. L'ancien député rentre en direction de Bamako, la capitale du Mali. Quatre autres personnes sont avec lui dans le véhicule.

Mais à environ 15 kilomètres de Konobougou se dresse un checkpoint terroriste. Abdoul Jalil Mansour Haïdara et ses passagers ne le comprennent pas tout de suite. Ce qu'ils voient devant eux c'est un véhicule arrêté, qu'ils essayent de contourner. Et c'est à ce moment-là que les terroristes ouvrent le feu sur la voiture de l'ex-député, qui est assis sur le siège passager à l'avant, et est touché par balles. Il succombe rapidement à ses blessures. Les autres passagers seront eux légèrement blessés.

Bienfaiteur de la ville de Ségou

Ce vendredi les hommages sont nombreux sur les réseaux sociaux. Abdoul Jalil Mansour Haïdara est une figure de Ségou. Il a beaucoup oeuvré pour la ville à qui il a offert des ambulances, des corbillards, construit des châteaux d'eau. Dimanche dernier encore, il donnait des kits scolaires à plus de 300 orphelins. On lui doit aussi la création de Ségou TV, première chaine privée régionale au Mali.

C'est un homme qui incarnait la « générosité et la solidarité », disent aujourd'hui ses proches à RFI. Ses obsèques sont prévues ce dimanche 10h, à Ségou.