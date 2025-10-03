Sénégal: Indisponibilité temporaire des services en ligne - La DGID avise les usagers

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) porte à la connaissance du public que ses services en ligne connaissent actuellement une interruption temporaire.

Cette suspension résulte d'un incident technique identifié, ayant conduit à la mise en oeuvre immédiate de mesures de sécurité préventives destinées à circonscrire la situation et à consolider la protection des infrastructures.

La DGID tient à assurer l'ensemble de ses usagers que la situation demeure sous contrôle et que toutes les dispositions nécessaires sont en cours afin de garantir un rétablissement intégral du réseau. Parallèlement, un dispositif de continuité du service est déployé pour limiter autant que possible les désagréments occasionnés.

En conséquence, l'ensemble des demandes de service et des opérations de paiement peut être réalisé auprès de nos guichets, contre remise de quittances dûment sécurisées.

La DGID exprime sa gratitude envers les usagers pour leur compréhension et leur confiance.